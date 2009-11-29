İstanbul'da Mircan rüzgarı

T24 - ''21. ENKA Kültür Sanat Kış Etkinlikleri'' kapsamında, 1 Aralık Salı günü, Mircan konseri gerçekleştirilecek, heykel sanatçısı Cemil Güç'ün eserlerinin yer alacağı serginin açılışı yapılacak.



''Kül'', ''Sala'', ''Numinosum'', ''Outim'' gibi uluslararası prodüksiyonlara imza atan Mircan, kendi bestelerinin yanı sıra, dünyanın değişik ülkelerinden ve Türkiye'den seçtiği eserlerin de yer aldığı farklı repertuvarıyla ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda saat 20.30'da müzikseverlerle buluşacak.



Akordeon sanatçısı Muammer Ketencoğlu'nun da eşlik edeceği konserde Mircan, Türkçe, İngilizce, Gürcüce, Megrelce, İspanyolca, Afrika ve Tuvan dillerinde şarkılara yer verecek.



Etkinlikler kapsamında ayrıca, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Cemil Güç'ün heykel sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Uluslararası alanda da eserlerini birçok kez sergileyen sanatçının sergi açılışı, aynı gün saat 19.00'da, ENKA Sanat Galerisi'nde yapılacak.



Sergi, 29 Aralık Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.