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Yaşam

İstanbul'da mezarlık duvarı yıkıldı; yaralılar var!

Sağanak sonrası birçok yeri su bastı

27 Temmuz 2017 22:06

İstanbul’da, akşam saatlerinde başlayan şiddetli dolu ve yağmur, birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Şişli’deki, Latin Katolik Kabristanı’nın duvarı yıkıldı. Bir taksi şoförü ile yağmurdan kaçmak için kulübe kenarına sığınan biri kadın 2 kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Pangaltı Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli dolu ve ardından gelen yağmur, Latin Katolik Kabristanı’nın duvarının yıkılmasına neden oldu. Duvarın 10 metre eninde, 5 metre yüksekliğindeki kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada cadde üzerindeki bir taksi, kısmi olarak toprak altında kaldı.

Taksi sürücüsü ile yağmurdan kaçmak için bir kulübe kenarına sığınan biri kadın 2 kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredekiler tarafından kurtarılan yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastenesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 saatlik çalışma

Çöken duvar altında kalan olabileceği ihtimali üzerine, vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar, çevreden buldukları kovalarla toprak ve taş taşıyarak enkazın altına ulaşmaya çalıştılar. İtfaiye ve vatandaşların yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu enkaz tamamen kaldırılırken, duvarın altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.

Çökme nedeniyle duvarın zayıflayan kısımlarının yarın yıkılacağı ve yeniden inşa edileceği öğrenildi.

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