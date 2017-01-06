İstanbul'da metrolar sabaha kadar çalışacak

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü, trafik yoğunluğu oluştu. Afet Koordinasyon Merkezi'nde alarm durumuna geçildi. Avrasya Tüneli 23.00'e, Metro İstanbul 06.00'ya, Marmaray 01.00'e kadar hizmet verecek.

İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde devam eden sağanak yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşım hizmetlerinde düzenlemeye gidildi. Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli'nin 23.00'e kadar hizmet vereceği bildirildi. Metro İstanbul'a bağlı raylı sistemlerin 06.00'ya kadar yolcu taşımaya devam edeceği aktarıldığı açıklamada, Marmaray seferlerinin 01.00'e kadar süreceği, Metrobüs hattının da ek seferlerle takviye edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesinin, kar kalınlığının, kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.

AKOM'da alarm durumuna geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgiler doğrultusunda Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) alarm durumuna geçildi. Ana arterler ve bağlantı yollarında tedbirler alındı, ilçe belediyeleri bilgilendirildi.

Belediye ekipleri, bin 345 araç ve iş makinesi, 7 bin personelle kışla mücadele çalışmaları yapacak. İstanbul’da 7 bin 373 kilometrelik güzergâh ağında 363 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ekipler bekletiliyor.

Ayrıca, ilçe belediyelerine tuz ve solüsyon desteği sağlanırken, talep durumunda takviye yapılacak. İlçe belediyelerinin imkânlarının yetersiz kaldığı durumlarda, Büyükşehir ekipleri tarafından destek verilecek.

Bu kapsamda 43 kritik noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kuruldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS sistemi ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirilirken, ek önlemler de alındı. İstanbul genelinde kritik noktalara ise vatandaşların kullanımı için 10 bin tuz torbası bırakıldı.

Kışla mücadele çalışmaları AKOM koordinasyonunda yürütülecek. Araçların belirlenen güzergâhlarda yapacakları kar kürüme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM’dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek. Kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı ve çekici muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek.

Kimsesiz vatandaşlar için barınma merkezleri

Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için barınma merkezleri hizmet veriyor. Zabıta, polis ve ambulanslar ile toplanan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından misafir edilecek. Erkekler için Zeytinburnu Kompleksi, bayanlar için Darülaceze Merkezi’nde hazırlıklar tamamlandı. Bu çerçevede, sokakta yaşayan 616 vatandaş misafir ediliyor.

İlçe belediyeleri bölgelerinde tespit ettikleri evsiz vatandaşları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine getirecek. Vatandaşlar sokakta kalan evsizleri 153 Beyaz Masa veya 155 Polis Merkezine bildirebilecek.

WhatsApp ihbar hattı

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM kış şartlarında olumsuzluklara karşı vatandaşların iş birliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp İhbar Hattı kurdu. İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ALO 153 BEYAZ MASA numarasının yanı sıra artık 0552 153 00 34 WhatsApp İhbar Hattı üzerinden de müracaatlarda bulunabilecek.

Vatandaşlar, kış şartları süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında, ana caddeler, meydanlar, üst geçitler, metrobüs yollarında oluşabilecek olumsuzlukları WhatsApp üzerinden bildirebilecek.