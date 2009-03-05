İstanbul'da metrobüs eziyeti

Salı günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme metrobüs hattı, dün akşam vatandaşlar için tam anlamıyla bir eziyete dönüştü.



Fenerbahçe - Sivasspor maçı için anadolu yakasına geçmek isteyenler ve iş çıkışında metrobüs kullananlar izdihama yol açtı. Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme duraklarında metrobüs araçlarının yetersiz kalması nedeniyle çok sayıda insan uzun süre beklemek zorunda kaldı. evlerine gitmeye çalışan binlerce vatandaş yoğunluktan şikayet etti.



‘Seferler sıklaştırılsın’



Mecidiyeköy'de metrobüs durağına çıkan altgeçit tıklım tıklım doldu. Duruma isyan eden vatandaşlar seferlerin sıklaştırılmasını istedi. Metrobüslere binmek isteyen vatandaşların metrobüs yolunu tıkamaları üzerine Avrupa'dan Anadolu Yakası'na trafik akışı olmayınca metrobüs için oluşturulan köprünün üzerinde de araç trafiği oluştu. Bazı vatandaşlar metrobüsün hattının sonuna gelmeden uzun bir süre yürüyerek Gayrettepe aktarma istasyonuna ulaşmaya çalıştı.



Fenerbahçe - Sivasspor maçı çıkışı Söğütlüçeşme metrobüs durağında da tam anlamıyla izdiham yaşandı. Vatandaşlar, kimi zaman çekilmiş şiritlerin altından kimi zaman da duvarların üzerinden atlayarak kaçak biletsiz olarak metrobüse bindi. Yaşanan izdihamdan yolu kapayan vatandaşları belediye görevlileri megafonla anons etmesi de oluşan keşmekeşe bir fayda etmedi. Metrobüsler, kapıları açık, vatandaşlar kapılardan sarkar vaziyette yola çıktı.

