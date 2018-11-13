İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNDE AKSAMA (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da bazı metro seferlerinde aksama yaşanıyor. İstanbul, Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki Otogar istasyonunda tellerde meydana gelen teknik arızadan dolayı Kocatepe-Merter ile Yenikapı-Kirazlı seferleri yapılamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul\'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, \"M1A Yenikapı-Havalimanı Hattında meydana gelen teknik bir arızadan dolayı Kocatepe-Merter Istasyonları ve M1B Yenikapı-Kirazlı Hattında sefer yapılamamaktadır\" denildi. Metro istasyonuna gelen vatandaşlar, otogar yönüne gidemedikleri için alternatif yollara yönlendiriliyor. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Metro istasyonundan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detaylar

