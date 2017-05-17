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Yaşam

İstanbul'da metro kazısında sürpriz; tünelin ucu kuyumcuya çıktı!

Tünel, Bostancı - Dudullu metro çalışması sırasında bulundu

17 Mayıs 2017 19:23

İstanbul'da Bostancı - Dudullu metro çalışması için tünel kazı çalışmaları sürüyor. İşçiler tünel kazarken alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. Karşılarına bir başka tünel çıktı. Sürpriz tünelin ucu bölgedeki bir kuyumcuya çıktı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Bostancı'da bir süredir Dudullu - Bostancı metro hattı çalışması yapılıyor. Hat için tünel kazım işlemleri devam ediyor. İşçiler kazı esnasında karşılarına bir başka tünel çıkınca şaşırdılar. Tünelin bir ucu bölgedeki bir kuyumcuya çıkıyordu.

Durum polis ekiplerine ve kuyumcu sahibine bildirildi. Olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonucunda soyguncuların amaçlarına yaklaştığı ortaya çıktı. Tünel kuyumcunun 2 metre yakınına kadar kazılmıştı...

Tüneli açanların kim olduğu biilnmiyor, polis araştırmalarını sürdürüyor.

 

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