İstanbul'da metro inşaatı yakınlarında yol çöktü

İstanbul'da metro inşaat ısrasında yol çöktü. Ümraniye'de çöken yolda arka tekerlekleri kalan otobüsü kurtarma çalışmaları başladı.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının inşaatı devam eden Ihlamurkuyu istasyonu yanındaki yolda çökme meydana geldi.

Hürriyet'in haberine göre, Ramazan Tufan yönetimindeki 34 FD 7088 plakalı özel halk otobüsünün arka tekerlekleri çöken yolda kaldı. Tufan gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda çökme olduğunu fark ettiğini, daha sonra otobüsten inerek yardım çağırdığını söyledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, otobüsün çöken yoldan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.