İstanbul'da mesai saatlerine yeni düzenleme

Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar gereğince saatlerin 25 Ekim Pazar gününden itibaren bir saat geri alınacak olması dolayısıyla İstanbul'da mesai saatleri yeniden düzenlendi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, gün ışığından yararlanıp, enerji tüketiminin azaltılmasının yanı sıra sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu da dikkate alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince mesai saatlerinin İstanbul'da 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren 08.00-12.00, 12.30-16.30 olarak uygulanacağı belirtildi.



Açıklamada, yarım saat öne çekilen çalışma saatlerine mutlaka riayet edileceği, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklığı olduğu kaydedildi.

İzmir'de mesai saatleri değişti

İzmir Valisi M. Cahit Kıraç imzası ile yayınlanan genelgede, “İlimiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarında halen uygulanmakta olan mesai saatleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi gereğince 26 Ekim 2009 Pazartesi gününden itibaren sabah 08.00- 12.00, öğleden sonra 13.00- 17.00 olarak değiştirilmiştir. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlar için Özel Kanun, Tüzük ve Talimatlarla tespit edilen mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır” denildi.



