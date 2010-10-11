-İSTANBUL'DA MESAİ SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla İstanbul'da 1 Kasımdan itibaren mesai 08.00'da başlayacak. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 31 Ekim 2010 tarihinden itibaren geri saat uygulamasının başlayacağı hatırlatıldı. İstanbul'da da gün ışığından daha fazla yararlanarak, enerji tasarrufu sağlanması açısından 1 Kasımdan itibaren, trafik yoğunluğu da dikkate alınarak mesai saatlerinin, 08.00 - 12.00, 12.30 - 16.30 olacağı bildirildi.