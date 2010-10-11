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Yaşam

İstanbul'da mesai saatleri değişiyor

Yaz saati uygulaması 31 Ekim’de sona eriyor. Saatler 31 Ekim’de 1 saat geri alınacak.

11 Ekim 2010 03:00

T24 - Yaz saati uygulaması 31 Ekim’de sona eriyor. Saatler 31 Ekim’de 1 saat geri alınacak.

Yaz saati uygulamasının bitmesi nedeniyle İstanbul Valiliği'nden mesai saatlerine ilişkin açıklama yapıldı. İşte yeni mesai saatleri

Gün ışığından yararlanıp enerji tüketimini azaltmak amacı ile 31 Ekim 2010 tarihinden itibaren, ülke genelinde geri saat uygulaması yapılacaktır.

Gün ışığından yararlanıp enerji tüketiminin azaltılmasının yanı sıra, sabah-akşam saatlerindeki trafik yoğunluğu da dikkate alınarak 01 Kasım 2010 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere ilimizde mesai saatleri, 08:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 olarak uygulanacaktır.


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