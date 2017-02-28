İstanbul’da mesai çıkışında ulaşım kâbusu

Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken Marmaray'da yaşanan yoğunluk nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Marmaray'da görülen yoğunluk saat 21.00 itibariyle normale döndü.

İstanbul'da görülen yoğun sis nedeni ile iptal edilen vapur seferleri diğer ulaşım araçlarında yoğunluğun yaşanmasına neden oldu.

İş çıkış saatlerinde özellikle Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçmek isteyen yurttaşlar Marmaray istasyonlarında yoğunluğun yaşanmasına neden oldu.

Saat 21.00 itibarı ile Marmaray seferlerinde görülen yoğunluk normal seviyelere indi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yoğun sis nedeni ile Şehir Hatları Vapurları seferleri yapılamamaktadır. Marmaray ve Metrobüs tercih edilebilir." denildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO)'nun resmi internet sitesinden de, "Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir." açıklaması yapılmıştı.

İptal edilen seferler

Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde ise Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, Yenikapı-Bursa hızlı feribot, Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, Pendik- Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, Yalova-Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, Bursa-Yenikapı hızlı feribot, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü, Bandırma-Yenikapı hızlı feribot, Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü, Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri yapılamıyor.

Öğle saatlerinden bu yana deniz ulaşımında yaşanan iptallerin sona ermesi durumunda bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.

Bu arada, deniz yoluyla Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isteyen yolcular, iptal edilen seferler nedeniyle Sirkeci İskelesi önünde yoğunluk oluşturdu. Toplanan yolcuların Marmaray'ı kullanmak istemesi üzerine, burada da yoğunluk meydana gelirken, yolcular gruplar halinde istasyona alındı.