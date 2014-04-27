İstanbul'da erkeklerde Regasa, kadınlarda Bahar Doğan birinci

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa, kadınlarda ise Türk sporcu Bahar Doğan birinci oldu.

Tarihi Yarımada'da belirlenen Eyüp ile Yenikapı arasındaki 21,1 kilometrelik parkurda koşulan yarı maraton ile 10 kilometre yarışlarına yerli ve yabancı yaklaşık 5 bin atlet katıldı.

Yarı maraton erkekler kategorisinde ilk 3 sırayı Etiyopyalı sporcular alırken, Fetene Alemu Regasa 1.05.20'lik derecesiyle birinciliği, Sulti Gure Timbre 1.05.47'lik derecesiyle ikinciliği, Kefyalew Deja Burise ise 1.06.03'lük zamanıyla üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Türk sporcular Bahar Doğan 1.16.33'lük zamanıyla birinci, Mehtap Sızmaz 1.17.20 ile ikinci, ABD'den Berger Stephanie Lynn de 1.24.33'lük derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan, 10 kilometre yarışını, 34.30'luk derecesiyle Ömer Aslan birinci, 34.50 ile Mehmet Boztepe ikinci, 36.19 ile Ahmet Tek de üçüncü sırada bitirdi. Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ile kupalarını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Öğüt, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin verdi.

Atletizm sevenlerin büyük ilgi gösterdiği Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na Tarihi Yarımada ev sahipliği yaptı.

Balat'taki eski Galata Köprüsü önünden start alan atletler, Haliç boyunca devam ederek Eyüp Devlet Hastanesi'nin önünden dönüp Eminönü tarafına geçti. Başlangıç noktasından tekrar geçen sporcular, Kadir Has Üniversitesi'nin önüne gelirken, burada 10 kilometrede yarışanlar dönüş yaptı ve yarı maraton koşucuları Eminönü'nden geçerek Kennedy Caddesi boyunca ilerleyerek, Kumkapı Balık Hali önünden dönüş yaptı. Sporcular yine aynı güzergahı takip ederek Balat'taki bitiş noktasına koşuyu tamamladı.

Bu arada yarış nedeniyle koşunun yapıldığı güzergahlarda 08.00 ile 12.00 saatleri arası yollar araç trafiğine kapatıldı.