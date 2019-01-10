İSTANBUL'DA LODOSTA MARTILARIN DALGALARLA DANSI

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da dün gece başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sarayburnu ve Zeytinburnu sahilinde lodosun oluşturduğu dalgaların yüksekliği zaman zaman 3-4 metreye kadar çıktı. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla çekti. Dev dalgalar arasında martıların havada süzülmesi, seyirlik görüntüler oluşturdu.



Görüntü dökümü:

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- Dalgalardan görüntü

- Martılardan görüntü

- Fotoğraf çektiren vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detaylar

