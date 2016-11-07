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Yaşam

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor

07 Kasım 2016 22:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara'da fırtınamsı rüzgar şeklinde esmekte olan rüzgarın salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, Marmara'da yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizindeki fırtınanın, Perşembe günü (10.11.2016) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

 

 

18:30, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
18:30, Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü
18:45, Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
19:30, Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü


BUDO'nun iptal edilen seferleri:

 

 

19:00 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
19:30 -İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19:30 -Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
21:30- Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
21:30- İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

 

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