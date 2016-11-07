İstanbul'da lodos nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara'da fırtınamsı rüzgar şeklinde esmekte olan rüzgarın salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, Marmara'da yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizindeki fırtınanın, Perşembe günü (10.11.2016) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.



İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

18:30, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

18:30, Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü

18:45, Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

19:30, Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal edilen seferleri:

19:00 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

19:30 -İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19:30 -Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

21:30- Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

21:30- İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)