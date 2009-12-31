İstanbul'da lodos 2 gün daha sürecek

T24 - İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kuvvetli olarak başlayacak lodos fırtınasının yarın ve cumartesi günü de devam edeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.



Devlet Meteoroloji İşleri hava tahmin raporuna göre, bugün öğleden sonra kuvvetli olarak başlayacak lodos fırtınasının yarın (1 Ocak 2010) ve cumartesi günleri de devam edecek.



Vatandaşların, özellikle amatör denizciler ile balıkçılar ve küçük teknelerin denize çıkmamaları ve teknelerin bulundukları mahallerde gerekli tedbirleri almaları, lodosun etkisine karşı ısınma sistemlerini kontrol etmeleri, özellikle baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları, fırtınanın etkisiyle birlikte binalardan düşebilecek materyallere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.