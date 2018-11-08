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Yaşam

İstanbul'da lise öğrencisini öldüren zanlı tutuklandı

15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürülmüştü

08 Kasım 2018 22:41

İstanbul Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz'ü pompalı tüfek ile öldüren şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bahçelievler'de dün saat 14.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürüyen 15 yaşındaki Mertcan Karagöz'ü pompalı tüfekle vurarak öldüren M.K., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.K., Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli M.K. mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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