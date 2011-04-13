İstanbul'da 'lale devri' başladı

T24 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, bu yıl altıncısı düzenlenen ''Uluslararası İstanbul Lale Festivali'' süresince, parklarda, meydanlarda, bahçelerde, pencere önlerindeki saksılarda laleler açacak. Kentin dört bir yanı festival dolayısıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından rengarenk lalelerle donatıldı.Bu kapsamda Gülhane Parkı'na 15 farklı türde 250 bin, Emirgan Korusu'na 112 farklı türde 1 milyon 720 bin, Yıldız Korusu'na 23 farklı türde 490 bin, Soğanlı Bitkiler Parkı'na 62 farklı türde 546 bin, Beykoz Korusu'na 25 farklı türde 641 bin, Göztepe Gül Bahçesi'ne 7 farklı türde 115 bin, Büyük Çamlıca'ya 18 farklı türde 111 bin, Küçük Çamlıca'ya 14 farklı türde 115 bin, Fethipaşa Korusu'na 20 farklı türde 174 bin, Hıdiv Çubuklu Korusu'na 16 farklı türde 202 bin adet olmak üzere toplam 4 milyon 364 bin adet lale dikildi.Kenetteki park, bahçelerin yanı sıra, meydan, kavşak, refüj ve yürüyüş alanları 62 tür ağırlıklı olmak üzere 2 milyon 70 bin TL harcama yapılarak, 11 milyon 500 bin adet laleyle donatıldı.Öte yandan, geçen yıl İstanbul'da Silivri'den Tuzla'ya 9 milyon 300 bin adet lale dikildi. 27'si ağırlıklı olmak üzere 82 lale türü kullanıldı, laleler 1 milyon 488 bin TL'ye mal oldu.2004-2010 yılları arasında kentin dört bir yanına 45 milyon 475 bin adet lale dikildi ve bu lalelerin temini için 4.4 milyon TL harcama yapıldı.