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Yaşam

İstanbul'da "Kurt Kapanı 5" operasyonu başladı

Operasyona emniyet bünyesindeki tüm şubeler katılıyor

06 Haziran 2017 16:18

Polis, tüm İstanbul genelinde operasyon başlattı. 5 bin polisin görev aldığı Kurt Kapanı 5 isimli operasyon kapsamında İstanbul'un tüm giriş çıkış noktaları tutuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suçun önlenmesi, suç şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 06.06.2017 günü 13.00-16.00 saatleri arasında İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Mustafa Çalışkan’ın yöneteceği 5 bin personelin katılımıyla Kurt Kapanı 5 uygulaması başladı. 

Operasyona emniyet bünyesindeki tüm şubeler katılıyor. Kurt Kapanı 5 adı verilen operasyon kapsamında İstanbul’un kara, deniz ve havadan tüm giriş-çıkışları tutuldu. Uygulamaya Özel Harekat Polisleri, Polis Helikopteri ve Deniz Polisi destek veriyor. Belirli noktalarda üst araması, araç araması ve kimlik kontrolü yapılıyor. Narkotik köpekler de arama çalışmalarına katılıyor. 
 

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