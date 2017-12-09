İSTANBUL'DA KURT KAPANI-11 DENETİMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-Hüseyin ASLIYÜCE-Akın ÇELİKTAŞ İstanbul DHA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede polis ekipleri birçok noktada \'Kurt Kapanı 11\' denetimi yapıldı. Denetlemler kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetim yapıyor. Denetim yapılan adreslerden biri Beşiktaş Vapur İskelesiydi. Vapur iskelesi önünde önlem alan polis ekipleri iskeleye gelen şüpheli kişilerin üzerini ve çantalarını aradı. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Yolcuların üst aramasını yapan ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. \'MAYA\' isimli Narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Denetime, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Bostancı sahilinde uygulama yapan ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıyor.Aramalara dedektör köpeklerde arama çalışmalarıan katıldı.

Atatürk Havalimanı iç hatlar Terminali geliş katında Havalimanı Şube müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada şüpheli bulunan araçlar durdurularak güvenlik arama noktasına yönlendirildi. Araçlar ekipler ve narkotik köpeği tarafından titizlikle arandı.

Görüntü Dökümü:

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-BEŞİKTAŞ

-Polislerin güvenlik önlemleri

-Polislerin araçları durdurması

-Araçların aranması

-GBT yapılması

-Araçların \'MAYA\" isimli köpekle aranması

-BOSTANCI

-Ekiplerden görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Arama yapılması

-Şüpheli şahıslar GBT yapılması

-Dedektör köpek ile arama yapılması

-ATATÜRK HAVALİMANI

-Polislerin araçları durdurma görüntüsü

-Vatandaşların araçlardan iniş görüntüsü

-Araçların aranma görüntüsü

-Polis köpeğinin araçları arama görüntüsü

-Polisin bagajdan balta bulma görüntüsü

-Şoför röp

-Genel ve detay görüntü