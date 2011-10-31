-İstanbul'da kurbanlık fiyatları İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Kurban Bayramı'nda kesim için İstanbul'a getirilen büyükbaş kurbanlıklar, 4 bin ile 9 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar ise 600 ile 1500 lira arasında satışa sunuluyor. Zeytinburnu'nda Belgradkapı'da kurulan hayvan satış yerindeki büyükbaş hayvan satıcısı Yaşar Öztürk, bir hayvanın yetiştirilme maliyetinin yaklaşık 3 bin lira olduğunu belirterek, en büyük hayvanın 9 bin liradan satıldığını, en küçük hayvanın fiyatının ise 4 bin lira olduğunu kaydetti. Öztürk, satışlardan memnun olduğunu ifade ederek, ''Bayrama bir hafta var, ama satacak sadece 3 hayvanımız kaldı. Avrupa yakasında hayvan sıkıntısı çekenler, karşı taraftan bakabilirler'' dedi. Satıcılardan Hüsnü Karagöz de, fiyatlarda geçen seneye göre artış olduğunu anlatarak, kurbanlıkları 4 bin 500 ile 8 bin lira satışa sunduklarını ve alıcının da satıcının da memnun kaldığını söyledi. Karlarının az olduğunu, ancak maliyetini karşıladığını aktaran Karagöz, ''Bu sene satışlar daha yoğun. Avrupa yakasında sıkıntı yaşanabilir. Kastamonu'dan 20 hayvan getirdim, 2 tanesi kaldı'' dedi. Küçükbaş hayvan satıcısı Memduh Ceylan da, hayvanları Edirne'den getirdiklerini ve kendilerinin beslediğini belirterek, yerli hayvanın ithal hayvana benzemediğini, yetiştirdikleri yerli hayvanda yağın az olduğunu kaydetti. Kurbanlık satışında talep patlaması yaşandığını ifade eden Ceylan, ''Küçükbaş bir kurbanı yetiştirme maliyeti 400-500 lirayı buluyor. Taban fiyatımız 600 liradır. Fiyatı en yüksek hayvan ise 1500 liradan satılıyor. Her bütçeye hitap etmek lazım. Biz pazarlıklarla 650 diyoruz, ama 550'ye de verdiğimiz oluyor. Bizim de yer belgeleri, veteriner parası gibi masraflarımız oluyor. Biz, tezgaha gelen vatandaşı eli boş göndermemeyi amaçlıyoruz. İthal mala rağbet olmasın istiyoruz'' diye konuştu.