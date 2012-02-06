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İstanbul'da kundaklama İSTANBUL (A.A)

06 Şubat 2012 12:24

-İstanbul'da kundaklama İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Bahçelievler'de bir banka şubesi ile park halindeki 2 araç kundaklandı.  Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bir bankaya ait şube ile park halinde olan bir minibüs ve bir otomobil, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi tarafından üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. Vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, banka şubesi ile araçlarda çıkan yangını büyümeden söndürdü.  Çevrede inceleme yapan polis, aynı cadde üzerindeki 2 minibüse de benzin döküldüğünü, ancak ateşe verilmediğini tespit etti. Olay yerinde ayrıca, havai fişek fırlatmakta kullanılan malzemeler de bulunarak, incelemeye alındı.  Polisin 3 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.

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