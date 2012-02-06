-İstanbul'da kundaklama İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Bahçelievler'de bir banka şubesi ile park halindeki 2 araç kundaklandı. Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bir bankaya ait şube ile park halinde olan bir minibüs ve bir otomobil, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi tarafından üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. Vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, banka şubesi ile araçlarda çıkan yangını büyümeden söndürdü. Çevrede inceleme yapan polis, aynı cadde üzerindeki 2 minibüse de benzin döküldüğünü, ancak ateşe verilmediğini tespit etti. Olay yerinde ayrıca, havai fişek fırlatmakta kullanılan malzemeler de bulunarak, incelemeye alındı. Polisin 3 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.