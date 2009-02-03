İstanbul'da kumar operasyonunda 151 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskında şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun da aralarında bulunduğu 72'si kadın, 151 kişi gözaltına alındı.



3 ayrı baskında 2 rulet masası, 23 black jack masası ile çok sayıda oyun pulu ve oyun kağıdı ele geçirildi.



Topaloğlu da vardı



Operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında daha önce de kumar oynarken yakalanan ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu da var. Daha önceki baskında kumar oynamadığını, çay içmeye geldiğini söyleyen Topaloğlu, yine kumar oynamadığını iddia etti. "Yeryüzünde rahat yok" diyen Topaloğlu, gazetecilerin sorularını yine esprili bir şekilde geçiştirerek, kumar üzerine yazdığı şarkı sözlerini okudu. "Hayat bir kumardır oynuyoruz işte..." diyen şarkıcı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek, ifadeleri alınan şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılacağı bildirildi.



