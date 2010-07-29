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Yaşam

İstanbul'da kumar operasyonu

İstanbul'daki kumar operasyonunda gözaltına alınanlardan biri "Vatan elden gidiyor, siz bizi çekiyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

29 Temmuz 2010 03:00

T24- İstanbul Şişli, Beşiktaş, Küçükçekmece ve Ataşehir’de polisin düzenlediği kumar operasyonunda 50’si kadın, 150 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri basın mensuplarını görünce "Vatan elden gidiyor, siz bizi çekiyorsunuz. Bu alt tarafı bir oyun. Gidin onları çekin" diyerek tepki gösterdi.
    

İhbarları değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, saat 00.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi.


Cnntürk'te yer alan habere göre, Etiler’deki Dalmaz Center ve Küçükçekmece’deki İstanbul İşadamları Derneği Lokali’nin de aralarında bulunduğu 4 adres, polis tarafından basıldı.


Operasyonlarda, 50’si kadın, 150 kişi kumar oynadığı ve oynattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Baskınlarda, 3 rulet masası ile yaklaşık 30 bin oyun puluna el kondu.


Gözaltına alınanlar, çıkışta yüzlerini, masa örtüsü ve gazete kağıtlarıyla gizlemeye çalıştı.


Bir kişi basın mensuplarına, “Niye çekiyorsunuz. Vatan elden gidiyor. Gidin onu çekin. Bu alt tarafı bir oyun" diye tepki gösterdi.


Gözaltına alınan şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, Kabahatler Kanunu’na göre 143 TL para cezası verildi.

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