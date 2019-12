-İSTANBUL'DA KÜLTÜR SANAT İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - İş Sanat Kültür Merkezi, gelenekselleşen yeni yıl konserleri kapsamında yarın, Strauss Festival Orchestra Vienna'yı, İstanbullularla buluşturacak. Orkestranın sanat yönetmenliği görevini de sürdüren Peter Guth yönetiminde sahneye çıkacak olan Viyanalı topluluk, geniş bir operet repertuvarının yanı sıra Ravel, Britten ve Puccini'yi de kapsayan zengin bir opera repertuvarını müzikseverlere sunacak. Tenor Danıel Serafin ve soprano Mara Mastalir'in de performanslarını sergileyeceği Strauss'a dansçılar da eşlik edecek. Rock'n Roll'un kralı olarak anılan Elvis Presley'in 76. doğum günü yarın Olimpia Event Hall'de düzenlenecek parti ile kutlanacak. Türkiye'nin resmi Elvis Fan Kulübü ''Elvis Is In İstanbul Now Official Fan Club'' tarafından düzenlenen gecede, Türkiye'nin Elvis Presley canlandırıcıları Arif Kavaklı, Cihan May ve Melih Şengül, izleyenlere Elvis'in 50, 60 ve 70'li yıllardaki performanslarını, sanatçının yaşadığı döneme uygun olarak bizzat Elvis'in kostümlerini üretenlerden temin edilmiş orijinal kostümlerle canlandıracaklar. Disco Partizani isimli albümü ile müzik piyasalarında bir anda yükselen Shantel, 8 Ocakta Babylon'da bir performans sergileyecek. Goran Bregoviç, Boban Markoviç, The Rootsman ve Fanfare Ciocarlia gibi isimlerin oluşturduğu setlerle tüm dünyada hayranları bulunan DJ'in vereceği konser uzun süre akıllarda kalacak. Progresif rock müziğin İsveçli temsilcisi Pain Of Salvation, 9 Ocakta Jolly Joker Balans'ta sahne alacak. Daniel Gildenlow tarafından kurulan grup, güçlü ve yoğun gitar tınıları ile geniş vokal yelpazesinin yanı sıra, şarkı sözlerinde işlediği savaşın insan ve aile üzerindeki etkileri ile çevresel sorunlara yaklaşımlarıyla tanınıyor. Cem Adrian, yakında piyasaya çıkacak 5. stüdyo albümü ''Kayıp Çocuk Masalları''na hazırlık niteliği taşıyan konseri ile 12 Ocakta Hayal Kahvesi'nde hayranlarıyla buluşacak. Geniş ve etkileyici ses aralığıyla beğeni toplayan Adrian, kendi eserlerinin yanı sıra farklı cover ve yeni albümünden parçaları müzikseverlerin beğenisine sunacak. Günümüzün en seçkin oda orkestraları arasında gösterilen The English Concert, 13 Ocakta İş Sanat Kültür Merkezi'nde dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Barok ve klasik dönem eserleri ile seçkin bir repertuvara sahip olan orkestranın şefliğini Harry Bicket yaparken, bu eşsiz eserleri ünlü tenor Ian Bostridge seslendirecek. Aynı gün, Edna Stern, Fulya Sanat'ta, Eclipse, Akbank Sanat'ta, Della Miles, Babylon'da ve Gevende Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde müzikseverlerle buluşacak. -SAHNE SANATLARI- Celal Mordeniz'in yönettiği usta yazar Oğuz Atay'ın ''Tehlikeli Oyunlar'' eserinin tiyatro uyarlaması, yarın İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu'nda seyircileriyle buluşacak. Erdem Şenocak'ın tek kişilik performans sergilediği oyunda Hikmet Benol isimli karakterin içsel hesaplaşması, yazarın ustaca kullandığı iç sesleriyle benzersiz bir anlatım kazanıyor. Seyyar Sahne'nin sahneye koyduğu oyun, 8-14-15 Ocak tarihlerinde de aynı sahnede izlenebilecek. Robin Hawdon'un yazdığı, Mutlu Güney'in yönettiği ''Karanlık İşler'', aynı gün Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Bir mafya babasının sevgilisi tarafından aldatılması üzerine ortaya çıkan komik olayların anlatıldığı oyunda, Levent Özdilek, Ali Murat Altunmeşe, Tolga Evren, Selçuk Kıpçak, Evren Kardeş, Aydın Şentürk ve Özlem Ünaldı rol alacak. Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, aynı gün ''Tarla Kuşuydu Juliet'' isimli oyuna ev sahipliği yapacak. Ephraim Kishon'un yazdığı, Engin Alkan'ın yönettiği, Shakespeare'in Romeo ve Juliet isimli eserinin uyarlaması niteliğindeki oyunda, Engin Alkan, Sevinç Erbulak, Çağlar Çorumlu ve Murat Bavli sahne alacak. Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Müjdat Gezen'in yönettiği, ''Mustafam Kemalim'' 8 Ocakta Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Atatürk'ün yaşanmış hikayeleri, anıları ve toplumla olan bağının anlatılacağı oyun, belgesel filmlerle de güçlendirilerek sahneye konacak. Oyunda 26 oyuncu, aralarında dönemin diğer önemli isimlerininde bulunduğu toplam 56 karakteri canlandıracak. Senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, Laçin Ceylan'ın da yönetmenliğini üstlendiği ''Cam'' 8-9 Ocak tarihlerinde Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon'da görülebilecek. Eşinden boşanmak üzere olan bir resim öğretmeninin sosyal yaşantısı ve yaşam tarzının anlatıldığı oyunda, sinema ve dizilerden de yakından tanınan Dolunay Soysert, Mete Horozoğlu, Deniz Çakır, Bülent Alkış ve Selen Uçer görev alacak. Usta oyuncu Tarık Şerbetçioğlu'nun kaleme alıp yönettiği ''İstanbul Hatırası'' yine aynı günlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnes'nde seyirci karşısına çıkacak. Bir aşk hikayesinin anlatıldığı müzikli oyundaki karakterleri Toron Karacaoğlu, İbrahim Şirin, Naci Taşdöğen, Tarık Şerbetçioğlu, Ergun Üğlü, Binnur Şerbetçioğlu, Rahmi Elhan, Selma Kutluğ, İskender Bağcılar ve Gökhan Eğilmezbaş canlandıracak. Aldığı birçok ödülle adından sıkça söz ettiren Gianina Carbunariu'nun yazdığı ve Zişhan Uğurlu'nun yönettiği ''Kebap'' 11 Ocakta Kumbaracı50'de perde açacak. Dünyaca ünlü Nobel Ödüllü yazar Samuel Beckett'in ''Oyun Sonu'' adlı oyunu 10 Ocakta Mekan Artı'da görülebilecek. Cem Uslu'nun sahneye koyduğu oyunu, Simel Aksünger, Murat Engiz, Halil Babür ve Ayşegül Uraz canlandıracak. Arda Çetinkaya, Görkem Kasal ve Gülce Oral'ın rol alacağı oyunda, Romanya'dan İrlanda'ya daha rahat bir hayat hayali ile giden iki gencin başından geçen olaylar anlatılacak. Ayrıca tiyatroseverler oyunun ardından, Alaylı kafede oyuncularla sohbet edebilme imkanı bulacaklar. Ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in önde gelen eserlerinden ''Othello'', yarın Kadıköy Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Othello'nun karısı Desdemona ile yaşadığı aşkın etrafında gelişen olayların anlatıldığı modern dansı, Giuseppe Verdi ve Michael Galasso'nun müzikleriyle izleme fırsatı bulacak. Aynı mekan, 8 Ocakta ''Don Pasquale'' ve 13 Ocakta da Don Kişot isimli gösterilere ev sahipliği yapacak. -GÖRSEL SANATLAR- Dünyaca ünlü gazeteler ve fotoğraf ajanslarında görev yapan ABD'li foto muhabiri David Bathgate'in ''Çizginin İki tarafı – Afganistan'daki Amerika'' isimli fotoğraf sergisi, Kadıköy'de bulunan Photoworld Fotoğraf Merkezi'nde açılacak. Afganistan'da yaşanan savaş sürecini 9 yıl takip eden Bathgate'nin, bölgede savaşın getirdiği yıkım ve savaşla birlikte değişen hayatları aktardığı sergi, 22 Ocak tarihine kadar görülebilecek. Sezgin Güvel ve Ahmet Yakar'ın ''Dökümhane'de'' isimli fotoğraf sergisi, 8 Ocakta İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Üst Salon'da açılacak. Yoğun sıcak ve ağır şartlarda çalışan dökümhane işçilerinin bir gününün konu alındığı sergide, işçilerin olumsuz çalışma koşullarında bulunmalarına rağmen çalışmaktan aldıkları mutluluk fotoğraf kareleri ile sanatseverlere ulaştırılıyor. Konusu kadar zor şartlarda üretilen bu sergi, kapılarını 28 Ocaka kadar açık tutacak. Ressam Mustafa Karyağdı'nın ''Suret'' isimli resim sergisi, 12 Ocakta Kare Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açılacak. Karyağdı son resimlerinde, karmaşık renk geçişlerini kullanarak, bazen bir kavramı bazen bir yazıyı bazen de bir sureti figürleştirerek tuval üzerinde birleştiriyor. Sergi, ay sonuna kadar görülebilecek. Selma Gürbüz kişisel sergisi, ''Siyahla Kırmızı'' 13 Ocakta Alan İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sanatçının Londra'da açacağı iki sergi ile birlikte bir üçleme oluşturacak olan ''Siyahla Kırmızı'', üçlemenin ilk ayağı olma niteliğinde bulunuyor. Gürbüz'ün 2003–2006 yılları arasında resmettiği kağıt ve yağlı boya tuvallerinin görülebileceği sergi, 11 Şubat tarihine kadar açık kalacak.