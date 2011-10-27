İstanbul'da kültür-sanat etkinlikleri başlıyor



T24 - John Coltrane ile birlikte tenor saksafon deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Grammy ödüllü, 82 yaşındaki Sonny Rollins, 2 Kasım'da İş Sanat Kültür Merkezi'nde konser verecek.





John Coltrane ile birlikte tenor saksafon deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Grammy ödüllü, 82 yaşındaki Sonny Rollins, 2 Kasım'da İş Sanat Kültür Merkezi'nde konser verecek.





Sadece bebop ve hard bob dönemlerinin en kalıcı tek tenor saksafoncusu değil, aynı zamanda en büyük çağdaş caz saksafonculardan biri olarak da tarihe geçen Rollins, akıcı ve armonik açıdan yenilikçi fikirleri, melodik hassasiyeti, zahmetsiz çalma stili, eşsiz tonu ile her zaman, çok farklı nesilden müzisyenlere ilham kaynağı oldu.



Aralarında St. Thomas, Oleo, Doxy ve Airegin'in de bulunduğu pek çok parçası caz standartlarına giren Rollins, kendine has tonu duyulduğunda tanınan ender müzisyenlerden biri.



Sürdürdüğü uzun ve verimli kariyeriyle müzik tarihindeki istisnalardan biri olan saksafonun duayeni, çalışmalarıyla caz müziğin oldukça keyifli, tanınabilir ve üretilebilir olduğu görüşünü de pekiştirdi.



Rollins'e konserde gitarda Peter Bernstein, elektrik babta Bob Cranshow, perküsyonda Sammy Figueroa ve davulda Jerome Jennings eşlik edecek.



Birsen Tezer, kendi bestelerinin yanı sıra Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İlhan Şeşen ve Zafer Cımbıl gibi müzisyenlerin eserlerini yorumladığı ''Cihan'' albümünden şarkılarla, 28 Ekim'de Hayal Bistro'da sahne alacak.



Tezer'in Bülent Ortaçgil'in şarkılarını da yorumlayacağı gecede sanatçıya akustik gitarda Tunç Öndemir, elektrik gitarda Emre Tankal, bass gitarda Mümtaz Solmaz ve perküsyonda Ahmet Özbilen eşik edecek. ''Beatiful Life'' şarkısıyla dünya genelinde tanınır hale gelen Barbadoslu İtalyan şarkıcı Adam Clay Aka Clayton, 28 Ekim'de Clinic Live Music Club'da sevenleriyle buluşacak. ''Babil BornAgain'' ile kariyerinin çıkışını yapan Adam Clay, daha sonra büyük İspanyol ikilisi Balear Soul remixledi. Clay, serbest bir başka hit ''Beautiful Life'' ile dünya genelinde tanınır hale geldi.



Adam Clay, 2010 yılında Bob Sinclar, 50 Cent, Sean Paul, Ferry Corsten, De La Soul, Fat Man Scoop, Mr Hudson, Chris Jones ve Amanda gibi sanatçılar ile aynı sahneyi paylaşarak, birçok uluslararası üst düzey kulüplerde canlı performanslar sergiledi.





Sahne sanatları





Neil Labut'un yazdığı, Defne Halman ve Engin Hepileri'nin yönettiği Zorla Güzellik isimli tiyatro oyunu, 28 Ekim'de Kenter Tiyatrosu'nda perdelerini açacak. Zorla Güzellik, son yıllarda Amerikan tiyatrosunun en üretken ve en çok ses getiren yazarlarından biri olarak kabul edilen Labut'un güzellik üçlemesinin son oyunu.



Engin Hepileri, Defne Halman, Gökçer Genç ve Aslıhan Gürbüz'ün rol aldığı oyun, çarpıcı, sert, hızlı ve komik diyaloglarıyla sözel, duygusal ve fiziksel yumrukların uçuştuğu yepyeni bir komedi.

Cemal Süreya'nın şiirleri ve bazı düz yazı metinlerinden oluşan, müziğin şiirlere eşlik ettiği tek perdelik gösteri ''Üstü Kalsın'', 28 Ekim'de Maya Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.



Simgeler ve çağrışımlarla düzenlenmiş sahne atmosferinde Hakan Gerçek ve Tilbe Salim, Atilla Birkiye'nin yönetmenliğinde şairin büyüleyici şiirlerine hayat veriyor.



Irmak Bahçeci'nin yazıp Yıldıray Şahinler'in yönettiği komedi oyunu ''Alevli Günler'', 28 Ekim'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



Cem Davran, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Yıldıray Şahinler ve Tuğçe Kıltaç'ı bir araya getiren oyunda, Cem Davran öldükten sonra yakılmayı vasiyet eden bir şaman profesörü canlandırırken, Erkan Can da pek çok farklı rolle izleyici karşısına çıkıyor.









