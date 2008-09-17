İstanbul'da kuduz alarmı!

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Yakuplu beldesi sınırları içerisinde yer alan İhlas Marmara Evleri’nin bulunduğu bölgede, 6 kişi kuduz bir köpek tarafından ısırıldı. Müşahede altına alınan köpek ölürken, il sağlık müdürlüğü alarma geçti. Bölge karantinaya alındı.



Alınan bilgiye göre, Yakuplu Belediyesi zabıta ekipleri, 12 Eylül’de bir sokak köpeğinin altı kişiyi ısırması üzerine araştırma başlattı. Zabıta ekipleri, çevredeki insanlara saldıran ve ağzından salyalar akan köpeği yakalayarak Haramidere Köpek Barınağı’na koydu.

Yakuplu Belediyesi Basın Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, müşahade altına alınan köpek, önceki gece öldü.



Bunun üzerine kuduz olduğundan şüphelenilen köpek, Pendik’te bulunan Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi.

Enstitü tarafından önceki gün açıklanan raporda köpeğin kuduz olduğunun belirlendiği kaydedildi. Köpek tarafından ısırılan altı kişinin de, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takibe alındığı öğrenildi.

İl Tarım Müdürü Ahmet Kavak’ta bölgeye gelerek, İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte çalışma başlattı.

Başıboş köpekleri toplayan Yakuplu Belediyesi zabıta ekipleri, Enstitü’nün açıklamasının ardından araçlarla sokak sokak dolaşarak anons yaptı ve vatandaşları uyardı. Bölgeye, kuduza hastalığıyla ilgili uyarıcı levhalar konuldu.

