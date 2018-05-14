İstanbul'da Kudüs protestosu; "Katil İsrail, işbirlikçi ABD" sloganları atıldı

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması ve buna tepki gösteren 50'den fazla Filistinli'nin İsrail askerlerince öldürülmesi, İstanbul Beyoğlu'nda protesto ediliyor.

​Derneklerin "ABD'nin İsrail işgalini resmileştirmeye yönelik hamlesine karşı Özgür Kudüs'ün yanında olmak için" bir araya gelme çağrısı üzerine yüzlerce kişi saat 18:30 itibarıyla İstanbul Taksim'de bulunan Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.

Protesto devam ederken; katılımcılar 'Kahrolsun İsrail' ve 'Kahrolsun ABD', 'Katil İsrail, işbirlikçi ABD' sloganları atıyor.