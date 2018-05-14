T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da Kudüs protestosu; "Katil İsrail, işbirlikçi ABD" sloganları atıldı

Yüzlerce kişi, İsrail şiddetini protesto etmek için bir araya geldi

14 Mayıs 2018 22:54

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması ve buna tepki gösteren 50'den fazla Filistinli'nin İsrail askerlerince öldürülmesi, İstanbul Beyoğlu'nda protesto ediliyor.

​Derneklerin "ABD'nin İsrail işgalini resmileştirmeye yönelik hamlesine karşı Özgür Kudüs'ün yanında olmak için" bir araya gelme çağrısı üzerine yüzlerce kişi saat 18:30 itibarıyla İstanbul Taksim'de bulunan Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.

Protesto devam ederken; katılımcılar 'Kahrolsun İsrail' ve 'Kahrolsun ABD', 'Katil İsrail, işbirlikçi ABD' sloganları atıyor. 

ETİKETLER

kudüsistanbulbeyoğluprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24