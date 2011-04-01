-İSTANBUL'DA KRUVAZİYER TURİZMİ AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - İstanbul'da kruvaziyer turizm sezonu, kruvaziyer gemisi ''M/V Melody''nin 30 ülkeden 983 yolcu ve 500 mürettebatıyla Karaköy Rıhtımı'na demir atmasıyla başladı. Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan 205 metre uzunluğunda ve 35 bin 143 groston ağırlığındaki gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından Boğaziçi Köprüsü girişinde karşılandı. Su topu gösterisi ve deniz polisi, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü botlarının refakatiyle düdük çalarak Karaköy Rıhtımı'na yanaşan İtalyan bandıralı ''M/V Melody'' adlı gemi, burada İstanbul Liman Başkanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Deniz Ticaret Odası, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü yetkililerince karşılandı. Törende, gemiden inen kaptan Michale Langobardi ve ilk yolcuya, İstanbul Vali Yardımcısı Emin Çolak ve diğer ilgililer tarafından anı plaketi, çiçek ve İstanbul'u tanıtan çeşitli hediyeler verildi. Kabataş Lisesi'nin halkoyunu gösterisi sunduğu törende, turistlere de birer karanfil verilerek, baklava ikram edildi ve üzerinde İstanbul resmi bulunan kartpostallar dağıtıldı. Turistler, törenin ardından tarihi ve turistik yerleri gezmek ve alışveriş yapmak için rıhtımdan ayrıldı. Gemi, İtalya'ya gitmek üzere saat 17.00'de İstanbul'dan demir alacak. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Burhan Külünk, büyüleyici atmosferi ve yüzlerce yıllık tarihi mekanlarıyla tüm dünyadan milyonlarca turistin ziyaret ettiği İstanbul'a, geçen yıl 485 gemiyle 503 bin 115 turistin geldiğini belirtti. Kruvaziyer gemisinin İstanbul ekonomisine katkısının büyük olduğunu anlatan Külünk, 2011'de İstanbul'a 500'ün üzerinde yolcu gemisi ile 600 bin civarında turistin gelmesinin planlandığını söyledi.