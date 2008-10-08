İstanbul'da korsan yayın operasyonu

Bir istihbaratı değerlendiren Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliği görevlileri, Kocamustafapaşa'daki bir kitapçıya operasyon düzenledi. Kitapçıda, korsan olarak basılıp üzerlerine usulsüz şekilde bandrol yapıştırıldığı ileri sürülen yaklaşık 5 bin kitap ele geçirildi.



Bandrollerin numaralarının birbirine uymamasından şüphelenen polisin kitapları geçici olarak muhafaza altına aldığı, tutanak tanzim edip durumun tespiti için İl Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne yazı yazdığı, yapılacak incelemenin ardından bandrollerin ele geçirilen kitaplara ait olup olmadığının netlik kazanacağı belirtildi.



Polis yetkilileri, bu birimden gelecek cevaba göre şüpheliler hakkında işlem yapacaklarını ifade ederek, elde edilen kitapların korsan, üzerlerindeki bandrollerin de usulsüz yapıştırılmış olabileceğini ifade etti.



Ele geçirilen kitaplar arasında, piyasaya yeni çıkmış ve çok satılan yayınların da bulunduğu öğrenildi.

