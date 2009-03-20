İstanbul'da korsan kitapçılara darbe

Kadıköy'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 50 bin korsan kitap ele geçiren polis, konuyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.



Alınan bilgiye göre, korsan yayınlara yönelik çalışma yürüten Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Caferağa Mahallesi Moda Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu yabancı yayınevlerinin yayımladığı kitapların korsanlarından oluşan yaklaşık 50 bin kitap ele geçiren polis, olayla ilgili A.A'yı gözaltına aldı.



Polis yetkilileri, ele geçirilen kitapların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğunu bildirdi.



Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işleklerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

