T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da korsan kitapçılara darbe

Kadıköy'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 50 bin korsan kitap ele geçiren polis, konuyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

20 Mart 2009 02:00

Kadıköy'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 50 bin korsan kitap ele geçiren polis, konuyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, korsan yayınlara yönelik çalışma yürüten Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Caferağa Mahallesi Moda Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda, çoğunluğu yabancı yayınevlerinin yayımladığı kitapların korsanlarından oluşan yaklaşık 50 bin kitap ele geçiren polis, olayla ilgili A.A'yı gözaltına aldı.

Polis yetkilileri, ele geçirilen kitapların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işleklerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24