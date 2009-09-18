İstanbul'da korsan kitap operasyonu



Bu bir facia

Polise teşekkür için emniyete gelen yazarlardan Taha Akyol, “Bu tablo bir facia. Bunu bir ahlaksızlık ve hırsızlık olarak algılamalıyız” dedi.Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan kitap basan bir şebekeyi takibe alarak çalışma başlattı. 6 ay süren takibin ardından ekipler Küçükçekmece, Bağcılar, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Avcılar, Eyüp ve Beylikdüzü’nde operasyonlar düzenlendi. 4 depo ve 1 matbaanın da aralarında bulunduğu çok sayıda ev ve işyerine baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri 5 milyon 200 bin TL olan 260 bin korsan kitap ele geçirdi. Soruşturma kapsamında 8 kişi de gözaltına alındı.Konuyla ilgili olarak emniyette düzenlenen basın toplantısı katılan gazeteci-yazar Taha Akyol, Ahmet Ümit ve Prof. Ahmet Maranki polise teşekkür etti. Taha Akyol, “Korsan baskı Yayınevinden yazarın telifinden çalmaktır. Kültüre, bilime, sanata ve edebiyata yapılan bir saldırıdır. Kitap akşam çıkıyor.Sabah korsanını basıyorlar. Hepimizin başına geldi. Geçtiğimiz günlerde eşimle gezerken bir kitapçıdan Yahya Kemal Beyatlı’nın iki şiir kitabını aldık. Eve gittiğimde korsan olduğunu anladım. Bu yüzden tanınmış, seçkin ve büyük kitapçılardan almak en güvenlisi” dedi. İstanbul polisinin tüm Türkiye’de görev yapan polislere örnek olması gerektiğini söyleyen Akyol, belediye zabıtalarının da bu konuyla ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.Prof.Dr. Ahmet Maranki ise, “Korsan basılan her kitap devlete bir kurşun. Devlet bu korsan baskı yüzünden trilyonlarca zarar ediyor” dedi. Basın Yayın Meslek Birliği Başkanı Hüseyin Doğru ise, korsan kitabın basılmasına yol açan cesaretin yasaların eksik uygulanmasından kaynaklandığını belirterek, “Fransa’da bir korsan kitap üreticisi yakalandığında matbaası kapanır. Bütün akrabalarının mal varlıkları incelenir. Korsancı bu işi yaptığına pişman olur. Ama bizde ise, uygulamada bazı sorunlar var. Adalet Bakanlığı’nın hızlı tedbirler alması gerekir” diye konuştu. (dha)