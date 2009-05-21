İstanbul'da korsan kitap operasyonu

İstanbul'da düzenlenen korsan kitap operasyonunda, 5 matbaaya yapılan baskınlarda, piyasa değeri 20 milyon TL olduğu bildirilen 1 milyon adet korsan kitap ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü İlyas Burunak yaptığı yazılı açıklamada, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalif nitelikte bandrolsüz ürünlerin dağıtım ve satışına yönelik yapılan mücadele kapsamında Bağcılar, Bahçelievler, Zeytinburnu, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde, 2 ayrı iş yeri ile 5 matbaada yapılan operasyonlarda 1 milyondan fazla korsan kitap ve basıma hazır hale getirilmiş formanın ele geçirildiğini belirtti.



Burunak, korsan kitap basımıyla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, 15 adet matbaa makinesi ile 1350 adet kitap kalıbına el konulduğunu bildirdi.



Operasyonla ilgili yazarların kendilerine destek verdiğini ifade eden Burunak, "Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Basıma hazır, yayına hazır korsan kitaplar ele geçirdik. Ele geçen kitaplar arasında popüler yazarların da olduğu yerli ve yabancı 98 yazarın kitabını tespit ettik. 2004 yılından beri çok tutarlı ciddi bir çalışma sürdürüyoruz, çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Ele geçen kitapların yaklaşık piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu bildirildi.



Yazarların açıklamaları



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin bahçesinde, ele geçirilen 7 kamyon dolusu korsan kitabın sergilendiği basın açıklamasına katılan yazarlar Taha Akyol, Elif Şafak, İskender Pala, Rıdvan Akar, Nazır Şentürk ve Tuna Kiremitçi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Şafak, aralarında kendisinin de çok sayıda kitabı bulunan bu kadar çok korsan kitabı bir arada görmekten çok şaşırdığını ifade ederek, "Kamyonlar dolusu korsan kitabı bir arada görmeyi beklemiyordum. Bazen iyi niyetli bir şekilde hafife alıyoruz korsan kitapları. Çünkü para durumu yetmeyen geliri yetmeyen öğrenciler, insanlar daha rahat okusun diye yapılıyorsa bir zararı yok diye düşünüyoruz ama bu o kadar masum bir şey değil. Hem okuyucuya hem yazara çok ciddi zararları var" dedi.



Şafak, ayrıca bunun sadece yazar ve okuyucudan çalmak olmadığını belirterek, "Bu, matbaada çalışan işçisinden, dizgicisine, yayın evindeki editörden çevirmenine herkesin cebinden çalan bir hırsızlık. Bu konuda böyle operasyonlar yapıldığını duyarlılığın arttığını görmek çok güzel" diyekonuştu.



"Korsanla mücadelede ciddi adım atıldı"



Yazar İskender Pala da böyle ciddi bir operasyon gerçekleştirdikleri için emniyet teşkilatına teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Ben burada ciddi bir irade gördüm emniyetin, Kültür Bakanlığının ve devletin üst üste bindirilmiş bir iradesi sonucu böyle bir operasyon gerçekleştirildi. Korsanla mücadelede ciddi adımlar atıldığına seviniyorum. Kitapları görüp üzülmemek mümkün değil. Burada sergilenen kitaplar bizden alınmış, çalınmış haklar gibi duruyor. Benim hakkımı başkalarının aldığını görüyorum ve bu hakkımı helal etmiyorum."



Gazeteci ve yazar Rıdvan Akar da burada gördükleri tablonun kendilerinin emeğine ve alın terine yapılan saygısızlığın bir göstergesi olduğunu ifade ederek, " Ben korsan kitap konusunu bir asayiş sorunu olarak görmüyorum. Türkiye'de kültür ve sanat pahalı bir meta haline dönüştürüldü. Bunun bir sonucu olarak gelir dağılımının böyle bozuk olduğu bir ülkede, insanlar kültürü ve sanatı tüketmek istiyorlarsa onlara son derece kolay ve ucuz bir yol gösteren insanlara, bir tüketim aracına tenezzül etmiş oluyorlar. Kültür ve sanat Türkiye'nin geleceği, gençlerin geleceği kültür ve sanatı devletin sübvanse etmesi gerekiyor. Kitaplar ne kadar ucuzlarsa korsan kitap o kadar azalır" diye konuştu.



Yazar ve Şair Tuna Kiremitçi, "Bazı okuyucularımız bilinçli ya da bilinçsiz imza günlerinde korsan kitaplarımızı bize imzalamamız için getiriyorlar. Ben de onlar gibi yapıp korsan kitaplarıma sahte, korsan imzalar atıyorum" dedi.

