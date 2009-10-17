İstanbul'da korkunç kaza

Bahçelievler E-5 karayolu ömür mevkinde saat 04:00 sıraları 34 VF 9180 plakalı minibüsüyle Edirne istikametine devam eden İrfan Yener iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Aynı istikametteki Abdulhamit İşçen yönetimindeki 34 VH 8051 plakalı kamyona arkadan çarparak takla atan minibüs bariyerlere vurunca yanmaya başladı. Kazayı gören ve yangına müdahale eden sürücülerin söndürme çalışmaları yetersiz kaldı, aracın motor kısmırda başlayan yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalarıyla Yener ile araçta bulunan ve üzerlerinde kimlik çıkmayan 2 kişiyi araçtan çıkarıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan 3 kişiden minibüsün sürücü Yener ve bir arkadaşı olay yerinde bir kişi de kaldırıldığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Kamyon sürücüsü İşcen : "Minibüs çok hızlıydı. Bana arkadan çarptı. Yanmaya başlayınca ilk müdahaleyi ben yaptım. Fakat içindeki şahıslar sıkışmıştı, kurtaramadık." dedi. Sürücü İşcen ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Bir görgü tanığı da : Minibüs kamyona çarptıktan sonra takla attı sonra da yanmaya başladı, Minibüste 3 kişi alevlerin arasında kaldı. Yangını söndürmek için çok sayıda yangın tüpü kullandık ama yeterli olmadı" diye konuştu.



Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan E-5 karayolu Edirne istikameti kaza enkaz kaldırma çalışmaları sonunda normale döndü.

