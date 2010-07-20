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Yaşam

İstanbul'da korkunç cinayet

14 yaşındaki Emrah H., sokakta yürürken, yanına yaklaşan bir motosikletten açılan ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Güngören’de, 14 yaşındaki Emrah H., sokakta yürürken, yanına yaklaşan bir motosikletten açılan ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Olay, saat 00.30 sıralarında Genç Osman Mahallesi Doğanay Sokak’ta meydana geldi. Bir görgü tanığının iddiasına göre, Emrah H.’nin önünü kesen motosikletteki iki kişiden biri 5 el ateş etti.


Emrah H., kanlar içinde yere düşerken, saldırganlar motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Emrah H.,  ihbar üzerine sokağa gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsüne iki kurşun isabet ettiği belirlenen Emrah H., müdahale sırasında yaşamını yetirdi.


Olayı duyuktan sonra hastane önüne akın eden yakınlarından biri Emrah H.’nin, kendi halinde bir çocuk olduğunu, olanlara bir anlam veremediklerini söyledi.


Soruşturma başlatan polis, cinayetin nedenini ve kimler tarafından işlendiğini araştırıyor.

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