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Yaşam

İstanbul'da korkulan yağış görülmedi

Meteorolojinin “Aşırı yağış” uyarısı yaptığı İstanbul’da yağmurun etkisi sınırlı oldu. Yağmur kentte aralıklarla etkili oluyor.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- Meteorolojinin “Aşırı yağış” uyarısı yaptığı İstanbul’da yağmurun etkisi sınırlı oldu. Yağmur kentte aralıklarla etkili oluyor.


Akşam geç saatlerde özellikle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı evlerin giriş katlarında su baskınlarına neden oldu. Ancak yağmur kısa süre sonra etkisini kaybetti.


Sabah saatlerinde tekrar başlayan sağanak, su birikintilerine ve bazı maddi hasarlı kazalara neden oldu.


Kentte aralıklarla görülecek gök gürültülü sağanak yağmurun Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile başta olmak üzere il genelinde lokal olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteroroloji; Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli gökgürültülü sağanak olacağı uyarısında bulundu.


METEOROLOJİ UYARMIŞTI


Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, dün yaptığı basın toplantısında gece boyunca 6 saat aşırı yağış beklendiğini açıklamıştı.


Çağlar, 24 saat içinde metrakareye 160 kilogramın üzerinde yağış düşmesinin beklendiğini ifade etmişti.


Mehmet Çağlar, tahmin tutma olasının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu belirtmişti.

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