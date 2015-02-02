T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da köprü çöktü E5 ve TEM'de trafik kilitlendi

Büyükçekmece Köprüsü'ndeki göçük ve yağışın etkisiyle TEM ve E-5 çevre yollarının bazı bölgelerinde trafik durma noktasına geldi

02 Şubat 2015 12:49

İstanbul’da lodosun ardından gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkisini artırdı. Büyükçekmece Köprüsü'ndeki göçük ve yağışın etkisiyle TEM ve E-5 çevre yollarının bazı bölgelerinde trafik durma noktasına geldi.

Zaman’da yer alan habere göre, Marmara Bölgesi'ni dün etkisi altına alan şiddetli fırtına ve lodos, yerini kuvvetli yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, İstanbul'da etkili oluyor. Kuvvetli lodos dün İstanbul'u esir aldı. Bazı yerlerde deniz ile kara birleşirken, seyir halindeki araçlar su altında kaldı. Etkili olan şiddetli lodos, sabah saatlerinde yerini yağışa bıraktı. Şiddetli bir şekilde yağan yağmur sebebiyle, yollarda su birikintileri oluştu.

Marmara'da etkili olan lodos, İstanbul'da Büyükçekmece Köprüsü'nde göçüğe sebep oldu. Köprünün kara ile birleştiği yapının hasar görmesi sonucu oluşan göçük sebebiyle Edirne istikametinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Sabaha kadar devam etmesi beklenen çalışmalar sebebiyle E-5'teki sürücüler, TÜYAP ve Beykent'ten çevreyoluna yönlendirildi.

ETİKETLER

istanbulköprüçöktütrafikkilitlenditem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24