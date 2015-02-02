İstanbul'da köprü çöktü E5 ve TEM'de trafik kilitlendi

İstanbul’da lodosun ardından gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sabah saatlerinde etkisini artırdı. Büyükçekmece Köprüsü'ndeki göçük ve yağışın etkisiyle TEM ve E-5 çevre yollarının bazı bölgelerinde trafik durma noktasına geldi.

Zaman’da yer alan habere göre, Marmara Bölgesi'ni dün etkisi altına alan şiddetli fırtına ve lodos, yerini kuvvetli yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, İstanbul'da etkili oluyor. Kuvvetli lodos dün İstanbul'u esir aldı. Bazı yerlerde deniz ile kara birleşirken, seyir halindeki araçlar su altında kaldı. Etkili olan şiddetli lodos, sabah saatlerinde yerini yağışa bıraktı. Şiddetli bir şekilde yağan yağmur sebebiyle, yollarda su birikintileri oluştu.

Marmara'da etkili olan lodos, İstanbul'da Büyükçekmece Köprüsü'nde göçüğe sebep oldu. Köprünün kara ile birleştiği yapının hasar görmesi sonucu oluşan göçük sebebiyle Edirne istikametinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Sabaha kadar devam etmesi beklenen çalışmalar sebebiyle E-5'teki sürücüler, TÜYAP ve Beykent'ten çevreyoluna yönlendirildi.