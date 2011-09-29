İstanbul'da köpeklere katliam girişimi

T24

Köpeklere müdahale eden veterinerlerden Devrim Baykal, hayvanların kimyasal bir maddeyle zehirlendiğini tespit ettiklerini, ancak bunun kimler tarafından yapıldığını bilmediklerini söyledi.Burada bulunan yaklaşık 350 köpekten 100'e yakınının hasta olduğunu kaydeden Baykal, “Bir köpeğimizi kaybettik. Durumu ağır olan 10 köpeği de kliniklere gönderdik. Diğerlerine ise serum taktık, burada tedavi ediyoruz. Uzun süre köpeklerin tedavi edilmesi gerekiyor” dedi.Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sultan Gülyar da hayvanların zehirlendiğini duyar duymaz buraya koştuklarını belirterek, hayvanların bu şekilde zehirlenmelerinin insanlığa yakışmadığını söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de olayı haber alır almaz köpek mamaları ve veteriner göndermesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Gülyar, “Belediye bizi yalnız bırakmadı. Hasta yavru köpekler için de 2 köpek kulübesi gönderdi. Belediyenin buraya acilen 2 adet sahra çatırı kurması gerekiyor. Burada durumu çok ağır olan köpekler var. Bunların ivedilikle tedavi edilmeleri gerekiyor. Bu manzara İstanbulumuza yakışmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a teşekkür ediyoruz ve yardımlarının devamını istiyoruz” dedi.Hayvanseverler, köpeklerin orman yakınlarındaki İhsaniye Köyü'nde bulunan mandıra sahiplerince zehirlenmiş olabileceklerini öne sürdü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri de hayvanseverlerin ve veterinerlerin ifadelerine başvurarak konuyla ilgili soruşturma başlattı.