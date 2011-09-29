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Çevre

İstanbul'da köpeklere katliam girişimi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Bolluca ormanlarında zehirlenen 100 köpekten biri dün gece öldü.

29 Eylül 2011 03:00

T24 - İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Bolluca ormanlarında zehirlenen 100 köpekten biri dün gece öldü. Bolluca-İhsaniye Yolu arasındaki ormanlık alanda çok sayıda köpeğin zehirlendiği bilgisini alan hayvansevenler ve veterinerler, bölgeye ulaşıp hastalanan hayvanları görünce bunları bir araya getirdi. Bazı köpekler veterinerlerce kurulan çadır kliniklerde tedaviye alınırken, durumları ağır olanlar da veteriner kliniklerine gönderildi.



Köpeklere müdahale eden veterinerlerden Devrim Baykal, hayvanların kimyasal bir maddeyle zehirlendiğini tespit ettiklerini, ancak bunun kimler tarafından yapıldığını bilmediklerini söyledi.

Burada bulunan yaklaşık 350 köpekten 100'e yakınının hasta olduğunu kaydeden Baykal, “Bir köpeğimizi kaybettik. Durumu ağır olan 10 köpeği de kliniklere gönderdik. Diğerlerine ise serum taktık, burada tedavi ediyoruz. Uzun süre köpeklerin tedavi edilmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sultan Gülyar da hayvanların zehirlendiğini duyar duymaz buraya koştuklarını belirterek, hayvanların bu şekilde zehirlenmelerinin insanlığa yakışmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de olayı haber alır almaz köpek mamaları ve veteriner göndermesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Gülyar, “Belediye bizi yalnız bırakmadı. Hasta yavru köpekler için de 2 köpek kulübesi gönderdi. Belediyenin buraya acilen 2 adet sahra çatırı kurması gerekiyor. Burada durumu çok ağır olan köpekler var. Bunların ivedilikle tedavi edilmeleri gerekiyor. Bu manzara İstanbulumuza yakışmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a teşekkür ediyoruz ve yardımlarının devamını istiyoruz” dedi.

Hayvanseverler, köpeklerin orman yakınlarındaki İhsaniye Köyü'nde bulunan mandıra sahiplerince zehirlenmiş olabileceklerini öne sürdü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri de hayvanseverlerin ve veterinerlerin ifadelerine başvurarak konuyla ilgili soruşturma başlattı.


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