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Yaşam

İstanbul'da kontrolden çıkan araç yayalara çarptı

Kaza Bağdat Caddesi Selamiçeşme mevkisinde gerçekleşti

23 Ekim 2017 05:07

İstanbul Bağdat Caddesi'nde kontrolden çıkan araç yayalara çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Bağdat Caddesi Selamiçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Araç daha sonra çöp konteynerine ardından bir bina önündeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki bir kişi ve 2 yaya sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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