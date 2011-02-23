İstanbul'da kızamık vakası 24 oldu

T24 - İstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı Serap Gençer, kentte tespit edilen kızamık vakasının bugün itibarıyla 24 olduğunu bildirdi.







Gençer, İstanbul'daki kızamık vakalarına ilişkin hastanede yatmakta olan 2 kişinin bugün taburcu olduğunu ifade ederek, 24 kızamık hastasının sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu söyledi.

Kızamık hastalığının çok hızlı bulaştığını vurgulayan Gençer, şunları kaydetti:

''Kentte tespit edilen kızamık vakası bugün itibarıyla 24. Hastalarımızın hepsi Türk fakat bunlardan alınan örneklerden izolen edilen virüslerin genetik analizleri, bunun yurt dışı kaynaklı bir virüs olduğunu gösteriyor. Bu kişilerin kendilerinin bağlantısı olmasa bile, o virüs bir şekilde dışarıdan gelmiş, kişiden kişiye yayılmış olabilir. Daha önce Türkiye'de görülmeyen yurt dışı kaynaklı virüs tipi.''

Serap Gençer, şu ana kadar ilk 5 vakaya ait örneklerden izole edilen virüslerin analizinin yapıldığını, diğer vakalara ait örneklerin analizlerinin Ankara Hıfzı Saydam Laboratuarında devam ettiğini belirtti.



