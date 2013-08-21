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Çevre

İstanbul'da kıyılardan yılda bin kamyon çöp çıkarılıyor

Sadece İstanbul'un 512 km'lik kıyı şerdinden yılda bin kamyon çöp toplanıyor. Kıyıların durumu tehlike sinyali verirken İSTAÇ ekipleri, erken müdahale ile kirliliğin önüne geçmeye çalışıyor.

21 Ağustos 2013 13:18

İstanbul'un kıyılarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye bağlı ekipler tarafından yılda bin kamyonluk çöp toplanıyor. İBB'ye bünyesinde çalışan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ), 512 km'lik kıyı kesimi boyunca 29 elektronik gözlem noktası yerleştirdi. 24 mobilize kıyı aracı denizden yılda bin kamyon çöp topluyor. En çok çöp Kadıköy, Kağıthane ve Kuleli’den çıkıyor. İstanbul’un ‘Kıyı Temizlik Haritası’nı da çıkaran İSTAÇ, 24 mobilize kıyı temizlik aracıyla deniz yüzeyinden yılda bin kamyon çöp topluyor.
İSTAÇ'ın hazırladığı 'Kıyı Temizlik Haritası'na göre, İstanbul'un kıyıları, yürüyüş yolu, kayalık, kıyı kenarları, plajlar ve kıyı şeridi olarak belirleniyor ve bölgelere göre rutin temizlik çalışması yapılıyor. Ayrıca haritaya göre en fazla kirlilik olan ilçeler Kadıköy, Kağıthane ve Kuleli.
 

Erken müdahale ediliyor

 
Hava muhalefeti sonucu meydana gelebilecek kıyı kirliliklerine karşı önceden önlem alınarak, anında müdahale edildiğini dile getiren Deniz Hizmetleri Müdürü Ruhi Kelleci, “Hava muhalefetleri nedeniyle özellikle Miniatürk, Hasköy, Eyüp, Unkapanı, Kağıthane, Kadıköy, Kuleli, Tuzla’da kirlilik yoğunluğu artıyor” diye konuştu. Özel olarak inşa edilmiş yüksek kapasiteli 8 adet araçla 5 milyon metrekare deniz yüzeyi temizliği yapıldığını kaydeden Kelleci, “Deniz yüzeyinden toplanan atık miktarı yılda 5 bin m3; bin kamyon çöp toplanıyor. İstanbul’un bütün kıyılarını, 29 farklı mevkide elektronik gözle izliyoruz. Mobilize 24 adet kıyı temizlik aracı ve 144 temizlik personeliyle kirliliğe erken müdahale ediyoruz” dedi.

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