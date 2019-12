İstanbul'da kitap şenliği başladı

27. TÜYAP Kitap Fuarı 550 yayınevi ve sivil toplum örgütünün katılmıyla bugün başladı. Ekonomik krizin etkisiyle, ekonomi kitaplarının fuarda ilgi görmesi bekleniyor.



Beylizdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nden düzenlenen kitap fuarına 550 yayınevi ve sivil toplum örgütü katılıyor. 750 yazarın okuyucusuyla buluşacağı fuarda yayınevleri de birçok kampanya ile kitap alışverişini cazibeli hale getiriyor. Krizin patlak vermesiyle en çok satanlar arasına giren Karl Marks ve ekonomi kitaplarına fuarda büyük yer ayrılıyor.



İşte TÜYAP Kitap Fuarı ile ilgili bilinmesi gereken her şey...



9 Kasıma dek sürecek olan 27’nci TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın bu yılki ana teması; “1968: 40 yıl önce 40 yıl sonra”. 550 yayınevi ve sivil toplum örgütünün katılacağı fuarda toplam 282 etkinlik gerçekleşecek. 750 yazar okuruyla buluşacak.



Bu yılki onur yazarı Füruzan



Fuarın bu yılki onur yazarı Füruzan. İlk kitabı “Parasız Yatılı” ile 1972’de Sait Faik Hikaye Armağanı’nı alan yazarın son romanı “Sevda Dolu Bir Yaz” 1999’da çıkmıştı. Füruzan’ı başrolünü Hülya Avşar’ın oynadığı “Benim Sinemalarım” filmiyle de tanıyoruz. Nitekim bugün saat 15.30’da “Onun Sinemaları” başlığı altında Füruzan, Hülya Avşar, Ziya Öztan, Selim Atakan, Yasemin Yazıcı’nın katıldığı bir konuşma var. Füruzan, Onur Konuğu Ödülü’nü ise pazartesi akşamı (3 Kasım) düzenlenecek törenle alacak. Fuar süresince Sadık Karamustafa’nın yaptığı “Füruzan Diye Bir Öykü” isimli sergi de görülebilir.



68 hareketinin önemli isimlerinden Tarık Ali onur konuğu



Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuara yabancı yazarlar katılıyor. İlki 68 Hareketi’nin önde gelen aktivistlerinden Pakistan asıllı İngiliz yazar Tarık Ali. Yazar yarın “Avrupa’da 68 Hareketi” isimli panele konuşmacı olarak katılacak.



Fuarın bir diğer önemli yazarı ise Mark Kurlansky. 68 hareketi ile ilgili en kapsamlı kitaplardan sayılan “1968 Dünyayı Sarsan Yıl” kitabının yazarı olan Kurlansky ile, bugün -fuara da adını veren- “1968: 40 yıl önce 40 yıl sonra” isimli panelde tanışabilirsiniz. Che Guevara üzerine yazdığı kitaplarla ve çektiği belgesel filmlerle tanınan Kübalı yazar Froılan Gonzalez de fuarın yabancı yazarları arasında.



En gözde 20 kitap



Son Ada/ Zülfü Livaneli



Soğanı Soyarken/ Günter Grass



Cebelavi Sokağı’nın Çocukları/ Necip Mahfuz



Ourania/ J. Le Clezio



1968; Dünyayı Sarsan Yıl/ Mark Kurlansky



Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal/ Erol Mütercimler



Güzel Gölge/ Patricia Highsmith



Çöl/ J. Le Clezio



Karanlıktaki Adam/ Paul Auster



Görmek/ Jose Saramago



Kara Çığlık/ Hıfzı Topuz



Hz. İbrahim’in Vasiyeti/ Sam Bourne



CHP/ Hikret Bila



İstanbul’un Tramvayları/ Selim İleri



Karakutu/ Amos Oz



Nazım Hikmet ve “Tosca”sı Semiha Berksoy/ Nazım Hikmet



Kum Koleksiyonu/İtalo Calvino



Parasız Yatılı/ Füruzan



Yaşar Kemal’in romanları



Karl Marks’ın kitapları raflarda olacak



Fuarın ana teması 68 Hareketi ve ruhuna yönelik olduğu için yayınevleri bu yıl politik kitapları ön raflara koyacak. Tabii buna ABD’den yayılan ekonomik krizin basına “Marks haklı çıktı” başlıklarıyla yanmasını da eklersek fuarın en popüler yazarlarından biri de Karl Marks olacak. Nitekim Can Yayınları, “Komünist Manifesto”yu Celal Üstel’in çevirisiyle yayımladı. Yayınevi bu nedenle Erdal Öz’ün Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının hikayesini anlattığı “Gülünün Solduğu Akşam” kitabının her zamankinden daha çok ilgi göreceği kanısında. Benzer durum Everest Yayınları için de geçerli. Kurlansky’nin “1968 Dünyayı Sarsan Yıl” kitabının yayımcısı olan yazar, 12 Eylül’le ilişkin yazıları ile tanınan Nihat Behram’ın kitaplarının ilgi göreceğini söylüyor.



Fotoğraf sergilerine ev sahipliği yapıyor



Kitap Fuarı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de önemli sergilere ev sahipliği yapıyor. Fuar süresince 27. İstanbul Kitap Onur Yazarı Füruzan’ın yaşamından kesitlerden oluşan ve tasarımını Sadık Karamustafa’nın yaptığı Onur Yazarı Sergisi “Füruzan Diye Bir Öykü” üst kat fuayede yer alıyor.



Fuarda Onur Yazarı sergisinin yanı sıra, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından Türk Kitap Sanatları örneklerinden oluşan “Geleneksel Türk Kitap Sanatları: Bugünün Ustaları” ; Bergama Yortanlı Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen “Üç Sessiz Çığlık: Allianoi, Hasankeyf, Zeugma”; Kamil Koç-Yolculuk dergisi tarafından düzenlenen “Anadolu’da Tarihe, Kültüre, Doğaya, İnsana Yolculuk” başlıklı fotoğraf sergisi de altıncı salon içinde gerçekleştirilecek.



Şimdi kitap alma zamanı



Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarın odağında “alışveriş” yer alacak. Çünkü TÜYAP Kitap Fuarı her şeyden önce bir alışveriş fuarı. Özellikle de son yıllarda. Edirne, Tekirdağ, Ankara, Bursa ve diğer şehirlerden fuara gelenlere ve toplu alışveriş yapanlara rastlamak mümkün. Çünkü fuar alanı Tepebaşı’ndaki küçük alanından Beylükdüzü’ne taşınınca çocuklar için “okuma saatlerinden” “atölye çalışmalarına” pek çok etkinliğe yer açılabildi ki bu da fuara büyük bir hedef kitleyi minik okurları dahil etti. Ayrıca bu şekilde fuar “Aile Fuarı” niteliği kazandı bu da toplu alışverişler demekti.



En çok satan ekonomik kriz kitapları



Yeni başlayanlar için Marks/ Rius



Kod adı Küreselleşme/ Sungur Savran



Marx’ın Kapitali/ Alfredo Saad- Filho, Ben Fİne



Kapitalizm ve Köylülük/ Oya Köymen



Marks’ı anlamak/ Denis Colin



Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar/ Karl Mark - Friedrich Engels



Das Kapital /Karl Marks



Kapitalizm Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika / Ayşe Buğra



Yüz Soruda Ekonomi El Kitabı / Sadun Aren



980’li yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm / Korkut Boratav



Ücretsiz servisler hizmet verecek



Her yıl olduğu gibi bu yıl da TÜYAP’ın ücretsiz servisleri var. Servisler; Taksim AKM’nin önünden, Bakırköy Deniz Otobüsleri’nin otoparkından 10.00-16.00 arası yarım saatte bir kalkıyor. Hafta içi ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi’nden (Fındıklı) 10.00-13.00, Boğaziçi Üniversitesi’nden (Rumeli Hisarüstü Durağı) 10.30’da, İTÜ’den de (Maslak) 10.30’da servisler var. Aytıntılı bilgi için: www.tuyap.com.tr 9 Kasım’a kadar 11:00’dan 20:00’ye kadar açık olan fuar son gün ise 19:00’da kapanıyor. Öğrenci, öğretmen ve emeklilere ücretsiz olan fuara giriş ise 5 YTL Fuara giderken trafik saatlerine kalmamaya özen göstermenizi, sevdiğiniz yazarın yayınevini, imza günlerini öğrenmenizi ve programınızı buna göre belirlemenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde saatlerce trafikte kalabilir ve fuarın en renksiz anına denk gelebilirsiniz. Ayrıca tüm stantlara uğrayın ve koleksiyonunuz için ayraç toplayın.



Cazip kampanyalar



Kitap fuarına geçen yıl gösterilen yoğun ilgi yayınevlerinin satış politikalarına yansıdı. Eskiden yapılan klasik fuar indirimleri artık yerini çeşitli kampanyalara, fırsat ürünlerine bırakıyor. Mesela Şubat Krizi’nden sonraki yıllarda Çivi Yazıları Yayınevi, benzeri görülmemiş bir kampanya yapmıştı: Nakdi olmayanlara yemek fişi ile kitap satmıştı. Peki bu yıl hangi yayınevi hangi kitapları için ne tür kampanyalar yapacak, fırsat ürünleri nedir? İşte sizin için fırsatlar listesi:

Yemek kitabı almayı düşünüyorsanız, Alfa Yayınları’nın “Mini Dev Yemek Kitabı”nı 35 YTL yerine 25 YTL’ye almanız mümkün. Aynı şekilde “Mini Dev Vejetarjen”de 35 yerine 25 YTL’den satışa sunulacak.



Erol Mütercimler’in daha yayımlanmadan merak uyandıran, bin sayfalık “Fikrimizin Rehberi-Gazi Mustafa Kemal” kitabını da yine 35 YTL yerine 25 YTL’ye alabilirsiniz.



Televizyon dizisi CNBC-e’de yayımlanmaya başlayan “Dedikoducu Kız” serisi de bir set halinde ve indirimli olarak satışa sunulacak. Aynı şey Artemis Yayınevi’nin seri olarak çıkan fantastik kitapları için de geçerli.



Benzer bir fırsat da Everest Yayınları’ndan. Yayınevi “Unutulmayan Kadınlar Serisi”ni ve Türk ve Dünya Edebiyatı’nı setler halinde uygun fiyatlara satışa sunuyor. Everest Yayınevi, minik okurlarını da unutmamış. “Büyülü Fener” kitabını alanlara bir boyama kitabı hediye.



Turkuvaz Kitap ise şu kitapları 2-5 YTL arası satışa sunacak: “Mitler Dizisi”, “Karda Kalan İz”, “Birileri Kadınlarımızı Fena Kandırıyor”, “Lizka Ve Erkekleri”, “Mavi Kanlı Prenses”, “Tarihin Dönüşü”, “N’gustro Vakası”, “Merhaba Tembellik.”



Remzi Kitabevi ise geleneksel yüzde 20 fuar indirimine ek olarak 150 çeşit kitapta yüzde 50 özel indirim yapıyor ve bu kitapları özel bir bölümde sergiliyor. Şayet sanat kitaplarına ilgiliyseniz, Dali, Picasso, Van Gogh, Leonardo, Rembradt gibi dünya resim sanatının önde gelen sanatçılarının biyografilerinin ve eserlerinin anlatıldığı sanat kitaplarını basan iki yayınevine Taschen ve Boyut Yayınevleri’nin stantlarına uğramanızda fayda var.



Çünkü fiyatları yüksek olan bu kitapları klasik fuar indirimiyle bile olsa almak akıllıca bir alışveriş olacak. Doğan Kitap ise bazı kitaplarda 5, 7 ve 10 YTL’den oluşan fiyat politikaları belirdi. İpek Çalışlar’ın büyük ilgi gören “Latife Hanım”, “Kara Sohbet” kitabı, Türkiye’de Emre Kınay tarafından tiyatroya uyarlanan Amelie Nothomb’un “Açlığın Biyografisi”, Steve Nakamoto’nun “Erkekler Balığa Benzer” kitapları 5 YTL’den satışa sunulacaklar arasında. 7 YTL’den satılacak kitaplar arasında ise Serdar Akinan’ın “Neo-Türkiye”, Michael White’ın “Ekinoks”u, Peter Galbraith’in “Irak’ın Sonu” dikkat çekerken 10 YTL’ye satılacak kitaplardan bazıları da şöyle: “Eve Dönüş” Bernhard Schlink, “Elbette Çiçek” Arif Çiçek, “Kılıç Kardeşliği” Michael Peinkofer.



Şayet iyi bir Türkçe sözlük arıyorsanız; Can Yayınları’nın 100 bin maddelik “Büyük Türkçe Sözlük”ünü 90 yerine 60, 20 bin maddelik “Türkçe Sözlük”ünü de 35 yerine 20 YTL’ye alabilirsiniz. Hazır bu standa uğramışken, hatırlatalım; yayınevi “Yiğit İken Ölenlere” adını taşıyan ve 12 Mart Öykülerinden oluşan antolojiyi alanlara “12 Eylül Öyküleri” antolojisini de 10 YTL’ye veriyor.



Yapı Kredi, İş Bankası, Altın Kitaplar, İnkılap Yayınevi’nin geleneksel yüzde 20-25’lik indirimlerine ek olarak İmge Yayınevi de “İmge Öykü” dergisini 1 YTL’ye satıyor. Eksik sayıları tamamlamak için büyük fırsat.



Şayet fuara “Dünya Edebiyatı Klasikleri”ni almak için gidiyorsanız, indirimlerinden çok çevirilere ve yayınevinin güvenirliliğine dikkat etmenizi öneririm.



Jules Verne hayranıysanız ya da çocuğunuz varsa İthaki Yayınevi’nin kampanyasını kaçırmamanızı öneririm. Çünkü tüm Jules Verne’lerin fiyatı, uzunluğuna-kısalığına bakılmadan, sadece 4.9 YTL. Üstelik yayınevi benzer bir uygulamayı Edgar Allan Poe’nun hikaye ve şiirleri için de yapıyor. Poe’nun eserleri 50 indirimle satılıyor.



İthaki Yayınevi’nin “Günün Kitabı” kampanyalarına da dikkat etmeniz de fayda var. Yayınevi fuar süresince her gün, farklı bir kitabı “Günün Kitabı” ilan edip yüzde 50 indirimle satışa sunacak.



(Gazete Vatan, Buket Aşçı)