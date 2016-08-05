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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul'da kışlaların önüne park edilen belediye araçları çekildi

Gece yarısından sonra verilen talimatla askeri birlik ve lojmanların önünden ayrılan araçlar, yakın noktalarda bekleyişe devam ediyor

05 Ağustos 2016 19:27

İstanbul’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri birliklerin ve lojmanların önüne tedbir amaçlı konulan belediyeye ait kamyon, itfaiye ve iş araçları birliklerin önünden çekildi. Araçlar, askeri birlik ve lojmanlara yakın noktalarda bekleyişe devam ediyor.

DHA’nın haberine göre, darbe girişimimin yaşandığı 15 Temmuz’dan itibaren, tanklar ve askeri araçların çıkışını engellemek amacıyla askeri birlik ve lojmanların önüne bırakılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyon, iş makinesi ve itfaiye araçları geri çekildi.

Gece yarısından sonra verilen talimatla askeri birlik ve lojmanların önünden ayrılan araçlar, yakın noktalarda bekleyişe devam ediyor.

 

 

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