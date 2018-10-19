İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan 6 metrekare

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin bilgi edinme başvurusuna verilen yanıt, İstanbul’daki kişi başına düşen yeşil alan azlığını gözler önüne serdi.

BirGün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul’daki kişi başına düşen yeşil alan miktarına ilişkin bilgi edinme başvurusunda bulundu. Şubeye, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı M. İhsan Şimşek imzasıyla gönderilen yanıtta, şu ifadeler kullanıldı:

“16 Ağustos 2018 itibariyle İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5,98 metrekaredir. 2017 yılı verilerine göre İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5,89 metrekaredir. Yayınlanan rakamlara parklar, korular ve kavşaklar dahildir.”

TMMOB İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde, kişi başına düşen asgari yeşil alan miktarının 15 metrekare olarak belirlendiğine dikkat çekti. Akçelik, “İstanbul’da plansız kentleşme, doğal alanların tahribatı ve mega projeler bu değerin düşük olmasının temel nedenleri” dedi.

Akçelik, şunları söyledi:

“Yeşil alanlar insanların kent stresinden uzaklaşabileceği, park, çocuk bahçesi, oyun alanları gibi rekreasyon alanlarıdır. Dolayısıyla mezarlık, kavşak, bulvar gibi pasif alanların yeşil alan sayılmaması gerekmekte. İBB’nin belirmiş olduğu değer zaten yönetmelik sınır değerlerinin altındadır. İstanbul’da belirtmiş olduğum pasif alanlar düşüldüğü zaman, belirtilen 5,98 metrekarelik değerin daha da düşeceği görülmektedir.”

Dünya Şehirleri Kültür Forumu’nun (World Cities Culture Forum) 2015’te yayımladığı verilerde, İstanbul’daki yeşil alanların yüzölçümüne oranı yüzde 2.2 olmuştu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen minimum yeşil alan oran yüzde 9. Bu alanda dünyadaki diğer kentler ile İstanbul arasındaki fark dikkat çekici:

♦ New York: 27 metrekare

♦ Viyana: 60 metrekare

♦ Londra: 27 metrekare

♦ Amsterdam: 45 metrekare

♦ Singapur: 46 metrekare

♦ Madrid: 14 metrekare

♦ Pekin: 88 metrekare

♦ Stockholm: 90 metrekare

♦ Şanghay: 18 metrekare