İstanbul'da kırmızı ışıkta kurşunlu infaz

İstanbul Büyükçekmece’deki Alkent 2000 sitesi trafik ışıklarında 34 GN 19626 plakalı lüks marka cip, kimliği belirsiz iki kişi tarafından çapraz ateşe tutuldu. Cipin sürücüsü Devrim Öztunç (23) olay yerinde hayatını kaybederken, ön koltukta oturan Arzu adlı kadın da yaralandı.

CHA’da yer alan habere göre, saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde boş kovan incelemesi yapan ekipler, daha sonra içinde ceset bulunan cipi çekiciye yükleyerek incelemek üzere emniyet otoparkına götürdü.

Polis olaydan sonra çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Polis, saldırganları yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.