İstanbul'da kim önde?

A&G Araştırma Şirketi, Kanal D ve CNNTÜRK için; 24 – 25 Ocak 2009 günleri İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 26 İlçe’de; 89 mahallede 763’ü kadın toplam 1.563 denekle hanede yüz yüze görüşme metoduyla bir kamuoyu araştırması gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar şöyle:





İstanbul Büyükşehir’de oy kime?



Soru: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP’nin adayı Kadir

Topbaş, CHP’nin adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer bazı partilerin adayları ise henüz belli değil. Hangi partiye oy vereceksiniz?



AKP: 41,8

CHP: 30,4

Kararsız / Hiçbiri / Boş oy: 17,2

MHP: 4,5

Diğer: 6,1

Toplam: 100,0



Kararsızlar ve sandığa gitmeyecekler partilere ağırlığınca dağıtılırsa;



AKP: 50,5

CHP: 36,7

MHP: 5,4

Diğer: 7,4

Toplam: 100,0



Sizce İstanbul Büyükşehir’i kim kazanır?



Soru: Sizce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini hangi parti veya partinin adayı kazanır. Bu konuda tahmininiz nedir?



AKP: 66,9

CHP: 18,8

Cevap yok / fikri yok: 12,6

Diğer: 1,7

Toplam: 100,0



Bugün milletvekili seçimi olsa?



Soru: Milletvekili Genel Seçimleri bugün yapılsa, yani sandık bugün önünüze

gelse kime – hangi partiye oy verirsiniz?



AKP: 37,4

CHP: 24,8

Kararsız / Hiçbiri / Boş oy: 23,6

MHP: 6,0

Diğer: 8,2

Toplam: 100,0



Kararsızlar ve cevap vermeyenler ağırlığınca dağıtılırsa;



AKP: 49,0

CHP: 32,5

MHP: 7,9

Diğer: 10,6

Toplam: 100,0

