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Politika

İstanbul'da kim önde?

A&G Araştırma Şirketi, Kanal D ve CNNTÜRK için; 24 – 25 Ocak 2009 günleri 1.563 denekle İstanbul araştırması yaptı.

06 Mart 2009 02:00

A&G Araştırma Şirketi, Kanal D ve CNNTÜRK için; 24 – 25 Ocak 2009 günleri İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 26 İlçe’de; 89 mahallede 763’ü kadın toplam 1.563 denekle hanede yüz yüze görüşme metoduyla bir kamuoyu araştırması gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar şöyle:


İstanbul Büyükşehir’de oy kime?

Soru: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP’nin adayı Kadir
Topbaş, CHP’nin adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer bazı partilerin adayları ise henüz belli değil. Hangi partiye oy vereceksiniz?

AKP: 41,8
CHP: 30,4
Kararsız / Hiçbiri / Boş oy: 17,2
MHP: 4,5
Diğer: 6,1
Toplam: 100,0

Kararsızlar ve sandığa gitmeyecekler partilere ağırlığınca dağıtılırsa;

AKP: 50,5
CHP: 36,7
MHP: 5,4
Diğer: 7,4
Toplam: 100,0

Sizce İstanbul Büyükşehir’i kim kazanır?

Soru: Sizce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini hangi  parti veya partinin adayı kazanır. Bu konuda tahmininiz nedir?

AKP: 66,9
CHP: 18,8
Cevap yok / fikri yok: 12,6
Diğer: 1,7
Toplam: 100,0

Bugün milletvekili seçimi olsa?

Soru: Milletvekili Genel Seçimleri bugün yapılsa, yani sandık bugün önünüze
gelse kime – hangi partiye oy verirsiniz?

AKP: 37,4
CHP: 24,8
Kararsız / Hiçbiri / Boş oy: 23,6
MHP: 6,0
Diğer: 8,2
Toplam: 100,0

Kararsızlar ve cevap vermeyenler ağırlığınca dağıtılırsa;

AKP: 49,0
CHP: 32,5
MHP: 7,9
Diğer: 10,6
Toplam: 100,0

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