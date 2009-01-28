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Politika

İstanbul'da Kılıçdaroğlu mu, Topbaş mı önde?

AG Araştırma Şirketi’nin İstanbul’daki 26 ilçede yaptığı araştırmaya göre, AKP İstanbul’da önde gidiyor

28 Ocak 2009 02:00

A&G Araştırma Şirketi’nin 24-25 Ocak tarihleri arasında İstanbul’daki 26 ilçede yaptığı araştırmaya göre, AKP İstanbul’da önde gidiyor

29 Mart’taki yerel seçimler nedeniyle İstanbul’da 26 ilçe, 89 mahallede araştırma yapıldı. Araştırma, 763’ü kadın 1563 kişi ile hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.

Topbaş’ı tanıyanların oranı yüzde 94.3 iken, Kılıçdaroğlu’nu tanıyanların oranı yüzde 77.4. “Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz” sorusuna, deneklerin yüzde 49.5’i Topbaş derken, yüzde 31.5’i ‘istemem’ yanıtını verdi.

‘Fikrim yok’ diyenlerin oranı ise yüzde 13.3. Aynı soruya Kılıçdaroğlu’nu ‘İsterim’ diyenlerin oranı yüzde 32.4, ‘İstemem’ diyenlerin oranı yüzde 32.1 oldu. Yüzde 12.9’u ‘Fikrim yok’, yüzde 22.6’sı ise, “Tanımıyorum” yanıtını verdi.

“Büyükşehir için kime oy verirsiniz” sorusuna ise, yüzde 41.8’i AKP, yüzde 30.4’ü CHP, yüzde 4.5’i MHP, yüzde 6.1’i yanıtı çıktı. Kararsızların oranı yüzde 17.2 oldu.
Kararsızlar ve sandığa gitmeyecekler partilere dağıtıldığında ise, AKP yüzde 50.5, CHP yüzde 36.7, MHP yüzde 5.4, diğer ise yüzde 7.4.


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