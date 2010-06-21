İstanbul'da KCK operasyonu: 20 kişi gözaltında

T24 - İstanbul'da Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt'ta düzenlenen KCK operasyonunda PKK'nın şehir yapılanmasına yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alınırken emniyet yetkilileri operasyonların sürdüğünü söyledi.



İstanbul'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece, Esenyurt ve Başakşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.



Operasyonda, KCK'nın şehir yapılanmasına yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında BDP Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Başkanı'nın da bulunduğu 20 kişinin emniyette işlemleri gerçekleştirilirken yetkililer, operasyonların devam ettiğini kaydettiler.





