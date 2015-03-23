İstanbul'da kaza; hafriyat kamyonu balık restoranına girdi, 1 kişi öldü

İstanbul Eyüp'te kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki restorana girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'ndan Göktürk istikametine giden Ergün Öncü'nün kullandığı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çarptı. Kaldırımdaki reklam panosunu devirdikten sonra duramayan kamyon, park halindeki iki otomobile çarparak yol kenarındaki balık restoranına girdi.

Kazada, araçta sıkışan Öncü ile kamyonun altında kalan garson Okan Al ağır yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Öncü, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, garson Al ise Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Okan Al, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında iş yerinde bulunan müşteriler büyük şaşkınlık yaşarken, restoranın sahibi Uğur Uzuner ise gözyaşlarını tutamadı.

Kaza yapan kamyon, olay yerine çağrılan iş makinesiyle, çarptığı otomobiller ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki inşaat faaliyetlerinden dolayı yoğun bir hafriyat çalışması olduğunu belirtti.

Kamera kayıtları incelendikten sonra kazanın sebebinin anlaşılabileceğini anlatan Aydın, "Şoförün bir anlık dalgınlığından kaynaklanan bir kaza gibi gözüküyor. Emniyet birimlerimiz, gerekli soruşturmayı yaptıktan sonra, kazanın gerçek sebebini öğreneceklerdir. Emniyetimizin alması gereken önlemler varsa mutlaka tedbir alacaklardır. Bu konuda daha önce bir çalışma yapılmıştı ama bir eksik varsa o da tamamlanır" diye konuştu.