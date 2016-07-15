İstanbul'da kayyum atanan üniversitenin öğrencisi Kars'a gönderilebilir!

Kayyum atamasıyla faaliyet izni iptal edilen vakıf üniversitelerinde eğitim gören 67 bin 672 öğrenci, YÖK’ün uygun gördüğü üniversitelere nakledilecek. YÖK, nakil işleminde öğrencilerin üniversiteye giriş puanlarını esas alacak. İstanbul'da okuyan öğrenciyi Türkiye'de istediği yere gönderebilecek.YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Yavuz Atar, düzenlemenin ardından vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine gönderilen öğrencinin, aynı ücreti ödemeye devam edeceğine dikkat çekti.

Özgür Düşünce gazetesinden Çetin Çiftçi’nin haberine göre, YÖK Başkan Vekili Prof.Dr. Yavuz Atar, ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'yle, vakıf üniversitelerinin faaliyetinin kaldırılabileceği yönündeki düzenlemede eksik kalan, öğrencilerin durumu ne olacak sorusunun oluşturduğu boşluğu kapatmak için bu yasayı çıkardıklarını belirtti.

“Vakıfları cezalandıracağız”

Milli Eğitim Komisyonu Üyesi ve CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, “YÖK diyor ki, biz zamanında yol verdik bazı arkadaşlara. Fakat şimdi bazılarına zaman içinde el konulması gerekebilecek. Biz de bu öğretim üyelerini ve vakıfları cezalandıracağız, kulaklarını çekeceğiz. Ama yazık bu çocukların bir günahı yok. Bunlara bir çözüm bulalım ve bunların paralarını yine alalım. Ama bir devlet üniversitesine gönderelim. Yani biri para veriyor, biri para vermiyor aynı yere” dedi.

"Üniversitede çalışan akademisyenlerin, yardımcı personelin haklarını kim koruyacak?"

Milli Eğitim Komisyonu CHP Eskişehir Milletvekili Üyesi Gaye Usluer ise, “Şimdi kayyım atanan üniversitelerin kapanması durumu var. Bu üniversiteler kapatıldığında öğrencilerin nerede ve hangi şartlarda okuyacağı düzenleniyor. Garantör üniversitelerin buralarda okuyan öğrencilerin tamamını alamayacakları açık. Bu nedenle bazı öğrenciler başka illerde okumak zorunda kalacaklar. Bu da elbette ki mağduriyetlere yol açacaktır. Bu üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri var, birtakım yardımcı personel var, büro memurları var, şimdi bunların haklarını kim koruyacak” diye konuştu.

“Eşitlik ilkesine aykırı”

Milli Eğitim Komisyonu Üyesi MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çekerek, “Böyle bir yasa çıkacak olursa bundan sonra bütün vakıf üniversiteleri gevşer. Ondan sonra da ‘Öğrencilerin hepsi nasıl olsa devlet üniversitesine naklediliyor' diye bir problem çıkar karşımıza. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bu öğrenciler garantör üniversiteye de gönderilemiyor, diğer üniversitelere dağıtılıyor. O zaman garantör üniversitenin anlamı ne? Bu vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine nakledilen öğrenciler ücret ödeyecek. Ama devlet üniversitesinin öğrencisi hâline gelecekler. Yarın mahkemeye başvurduklarında eşitlik prensibine aykırı şekliyle bundan vazgeçilecek mi?” ifadelerini kullandı.

Devlet üniversitesine para ödemeye devam edecekler

YÖK Başkan Vekili Prof.Dr. Yavuz Atar düzenlemeyi şöyle anlattı:

“Faaliyet izninin kaldırılması kararı alındığında, o öğrenciler uygun bir devlet üniversitesine, genellikle garantör devlet üniversitesine gönderilir. Ama garantör üniversite bazen çok sayıda vakıf üniversitesine garantör olduğu için bu olmayabilir. YÖK'ün belirleyeceği bir başka devlet üniversitesine öğrenciler devredilir.

"Garantöre verme şansımız yok"

“Devir yapılırken de burada bir kriter koyduk, giriş puanları dikkate alınarak ilgili programlara nakli yapılacaktır. Mesela İstanbul'da 50-60 tane vakıf üniversitesi var. İstanbul'da, İTÜ, İstanbul, Marmara gibi devlet üniversitelerimiz var. Her devlet üniversitesine 10 tane vakıf üniversitesi düşüyor. Dolayısıyla da bizim bunları garantöre verme şansımız yok. O bakımdan garantöre veya uygun bulunacak bir üniversiteye diye düzenlendi. Aynı zamanda bu öneride ilgili vakıf yükseköğretim kurumuna ödedikleri ücretleri aktarıldıkları devlet üniversitesine ödemeye devam edecekler. Burada ücretlerin ödenmesiyle ilgili hükmün konulmasının sebebi de, devlet üniversitesine yeni bir yük getirecektir. Öğretim üyesi bakımından, yeni derslikler bakımından, imkânlar bakımından. Dolayısıyla da böyle bir hüküm ücretlerle ilgili de konulmuş bulunmaktadır."