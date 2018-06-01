T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da kartpostallık akşam güzelliği

Burak GEZEN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da bu akşam günbatımında bulutlara yansıyan güneşin kızıllığı, dünya kentini kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı

01 Haziran 2018 00:59

Burak GEZEN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'da bu akşam günbatımında bulutlara yansıyan güneşin kızıllığı, dünya kentini kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı. 
İstanbul\'da bu akşam günbatımında ortaya karpostallık harika manzaralar çıktı. Güneşin battığı dakikalarda, İstanbul semalarında gökyüzü sarı, kırmızı ve gri renge boyandı. Ortaya ender olarak çıkan gökyüzündeki bu görsel şölen çok kişi tarafından fotoğraflanırken, vatandaşlar hem günbatımının güzelliğini yaşadı, hemde bu anı ölümsüzleştirdi. Günbatımının güzelliği Haliç kıyılarına ise bu şekilde yansıdı. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak GEZENİSTANBUL DHAGüneşinOrtayaGünbatımınınHaliçGökyüzündekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24